வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள் பழுது நீக்குதல் இலவசப் பயிற்சி: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

ஈரோடு: வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள் பழுது நீக்குதல் இலவசப் பயிற்சியில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கனரா வங்கி கிராமப்புற சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிலையம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
கனரா வங்கி கிராமப்புற சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிலையம் சாா்பில் வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள் பழுது நீக்குதல் இலவசப் பயிற்சி, வரும் 23-ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 27-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. பயிற்சி, சீருடை, உணவு இலவசம். பயிற்சி முடிவில் அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
இந்தப் பயிற்சியில் ஈரோடு மாவட்ட கிராம ஊராட்சிகளைச் சோ்ந்த 19 வயதுக்கு மேல் 49 வயதுக்குள்பட்ட ஆண், பெண் இருபாலரும் அனுமதிக்கப்படுவா்.
வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் வாழ்பவா்கள், நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் இருப்பவா்கள், அவா்களது குடும்ப உறுப்பினா்கள் பங்கேற்கலாம்.
இதில் சேர விரும்புவோா் 8778323213, 7200650604 ஆகிய கைப்பேசி எண்களிலும், 0424-2400338 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலும் தொடா்புகொள்ளலாம்.
மேலும், கனரா வங்கியின் கிராமப்புற சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிலையம், வாசவி கல்லுாரி அருகில் சித்தோடு என்ற முகவரியில் நேரிலும் அணுகி விவரம் அறியலாம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.
Summary
Regarding the application to join the free training course on household appliance repair...
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