மெட்ரோ ரயில் கழகத்தில் மேலாளர், உதவியாளர் வேலைக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

மும்பை மெட்ரோ ரயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்டில் காலியாக உள்ள மேலாளர், உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண். 2026-02
பணி: Assistant Manager (IT)
காலியிடம்: 1 (SC)
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 50,000 - 1,60,000
தகுதி : பொறியியல் துறையில் தகவல் தொழில்நுட்பம், ஐடி பிரிவில் 60 சதவீத பிஇ அல்லது பி.டெக் முடித்து, 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவமும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு : 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்
பணி: System Analyst, Jr. Engineer I
காலியிடம்: 1 (UR)
சம்பளம் : Rs.40,320 -Rs.77,540
தகுதி: பொறியியல் துறையில் Computer Science, Electronics, Electronics and Telecommunication பிரிவில் பிஇ முடித்து 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு : 40-க்குள் இருக்கவேண்டும்.
பணி: Draftsman(Civil/Architectural)
காலியிடங்கள் : 2 (UR)
சம்பளம்: மாதம் ரூ.35,280 - 67,920
தகுதி : பொறியியல் துறையில் சிவில் பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம், டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Jr. Engineer- II (S&T)
காலியிடங்கள் : 2
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 35,280 - 67,920
தகுதி: பொறியியல் துறையில் Electronics & Telecommunication Engineering பிரிவில் டிப்ளமோ அல்லது பிஇ, பி.டெக் .E. தேர்ச்சியுடன் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Assistant (IT)
காலியிடம்: 1 (UR)
சம்பளம்: மாதம் ரூ.34,020 - 64,310
தகுதி : பொறியியல் துறையில் Computer Science Engineering, IT, Electronics and Telecommunication ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் பிஇ முடித்திருப்பதுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://corporate.mmrcl.com என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 26.6.2026
மேலும் கூடுதல் விபரங்களுக்கு மேற்கண்ட இணையதள முகவரியைப் பார்க்கவும்.
Summary
MMRCL Management has approved the following amendments, modification in vacancy as per Para 6 (iv) of the Recruitment Guidelines of ...
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