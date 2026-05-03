பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் ரூ.1,40,000 சம்பளத்தில் வேலை!

பொதுத்துறை நிறுவனமான ரைட்ஸ் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள உதவி மேலாளர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் பணி அனுபவமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து மே.5 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
பணி: Assistant Manager
காலியிடங்கள்: 2
சம்பளம்: மாதம் ரூ.40,000 - 1,40,000
தகுதி: பொறியியல் துறையில் மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், டெலிகம்யூனிகேசன் போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் பிஇ அல்லது டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். பிஇ முடித்தவர்கள் 1 ஆண்டு பணி அனுபவமும், டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் 4 ஆண்டுகளும் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் நாள்: 12.5.2026
விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://rites.com என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 5.5.2026
Summary
Applications are invited from eligible candidates for the post of ‘Assistant Manager’ in the RITES,
