டிஆர்டிஓ-ல் இளநிலை ஆய்வாளர் பணி!

பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழுள்ள பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தில் (டிஆர்டிஓ) காலியாகவுள்ள இளநிலை ஆய்வாளர் பணிக்கு தகுதியானவர்கள விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதுபற்றிய விப ரம் வருமாறு:
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண். : DRL/JRF/Inter-view/02/2026; Dated 21/04/2026
பணி: JuniorResearch Fellowship
காலியிடங்கள்: 5
வயதுவரம்பு: 28-க்குள் இருக்க வேண்டும். உச்ச வயதுவரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.
உதவித் தொகை: மாதம் ரூ.37,000
தகுதி: Pharmaceutics, Pharmacology & Toxicology, Pharmacology, Pharmaceutical Chemistry v M.S /M.Tech. தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர். நேர்முகத்தேர்வில் கலந்து கொள்ளும் விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் முழுவிபரம் அடங்கிய பயோ-டேட்டா மற்றும் தேவையான அனைத்துச் சான்றிதழ்களின் அசல், /நகல்களுடன் கலந்து கொள்ளவும்.
தேர்வு நடைபெறும் நாள் மற்றும் இடம்:
இடம்: DRL, DRDO, Solmara Military Station, Dekargaon, Tezpur, Assam.
நாள்: 19.5.2026
விண்ணப்பிக்கும் முறை: விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களுடைய பயோடேட்டாவை hrd.drl@gov.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 12.5.2026
