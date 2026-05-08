மிஸ்பண்ணிடாதீங்க... ஐடிஐ, டிப்ளமோ, டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி!

இந்திய யுரேனியம் கழகத்தில் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சிக்கான அறிவிப்பு குறித்து...

இந்திய யுரேனியம் கார்ப்பரேஷனில் டிரெய்னி பணி - UCIL

Updated On :40 நிமிடங்கள் முன்பு

இந்திய அணுசக்தித் துறையின் கீழ் செயல்படும் ஒரு மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனம் இந்திய யுரேனியம் கழகம். இது அணுசக்திச் சுழற்சியின் முன்னணியில் ஒரு தனித்துவமான இடத்தைப் பெற்றுத் திகழ்கிறது. நாட்டின் அணுசக்தி உற்பத்தியில் யுரேனியம் கழகம் மிக முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. இந்நிறுவனத்தில் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சிக்கான 91 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளதால் தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண். : 01/2026

பயிற்சி: Trade Apprentice

காலியிடங்கள்: 48

தகுதி : பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் சம்பந்தப்பட்ட டிரேடில் 2 ஆண்டு ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும்.

பயிற்சி: Technician Apprentice

காலியிடங்கள் : 30

தகுதி காலியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பொறியியல் பாடப் பிரிவில் 3 ஆண்டு டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.

பயிற்சி: Graduate Apprentice

காலியிடங்கள்: 13

தகுதி: காலியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பொறியியல் பாடப் பிரிவில் பிஇ அல்லது பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும். Finance,Administration, Purchase பிரிவிற்கு பி.ஏ., பி.பி.ஏ., பி.காம் முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு : 9.5.2026 தேதியின்படி 18 முதல் 25-க்குள் இருக்க வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி பிரி வினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு அரசு விதிமுறைப்படியும் வயது வரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படும்.

உதவித்தொகை : யுரேனியம் கார்ப்பரேஷன் விதிமுறைப்படி உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதியானவர்கள் கல்வித் தகுதியில் பெற்றிருக்கும் மதிப் பெண்கள்,சான்றிதழ் சரிபார்த் தல் அடிப்படையில் பயிற்சிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். நேர்முகத் தேர்வு தொடர்பான விபரங்கள் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப் படும்.விண்ணப்பிக்கும் முறை Trade Apprentice பயிற்சிக்கு www.apprenticeshipindia. gov.in என்ற இணையதளம் மூல மாகவும், Technician Apprentice மற்றும் Graduate Apprentice பயிற்சி களுக்கு www.nats.edu cation.gov.in என்ற இணையதளம் மூலமாகவும் ஆன்லைனில் பதிவு செய்ய வேண்டும். பதிவு செய்த பின்பு www.uranium corp.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண் ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 9.5.2026

