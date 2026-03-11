விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? பவர்கிரிட் நிறுவனத்தில் தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி!

மத்திய அரசின் மின்சார அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் பொதுத்துறை நிறுவனமான பவர்கிரிட் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்தில் அளிக்கப்படும் தொழிற்பழகுநர் பயிற்சிகளுக்கு ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டதாரிகளிடம் இருந்து மார்ச் 11 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படிகின்றன.
அறிவிப்பு எண். Apprenticeship / 2025-26/SR-11/02
மொத்த காலியிடங்கள்: 188
பயிற்சி: Trade App-rentice
பிரிவு: Electrical
தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் எலக்ட்ரீசியன் பிரிவில் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும்.
உதவித்தொகை: பயிற்சியின்போது மாதம் ரூ.13,500 வழங்கப்படும்.
பயிற்சி: Diploma Apprentice
பிரிவுகள்: Civil,Electrical
தகுதி: பொறியியல் துறையில் சிவில், எலக்ட்ரிக்கல் பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
உதவித்தொகை: பயிற்சியின்போது மாதம் ரூ.15,000 வழங்கப்படும்.
பயிற்சி: Graduate Apprentice
பிரிவு: Civil, Electrical,HR,CSR
தகுதி: பொறியியல் துறையில் சிவில், எலக்ட்ரிக்கல் பிரிவில் பிஇ அல்லது பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும். எச்ஆர் பிரிவிற்கு எம்பிஏ(எச்ஆர்) பட்டமும், சிஎஸ்ஆர் பிரிவிற்கு எம்எஸ்டபுள்யு முடித்திருக்க வேண்டும்.
உதவித்தொகை: பயிற்சியின்போது மாதம் ரூ.17,500 வழங்கப்படும்.
அனைத்து பயிற்சிகளுக்கும் 12.3.2024-க்கு பிறகு படிப்பை முடித்தவர்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.
வயது வரம்பு: 18 வயது பூர்த்தியடைந்திருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: கல்வித் தகுதியில் பெற்றிருக்கும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர். தேர்வு செய்யப்பட்டோரின் விவரம் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: டிப்ளமோ, டிகிரி முடித்தவர்கள் www.nats.education.gov.in இணையதளத்திலும், ஐடிஐ முடித்தவர்கள் www.apprenticeshipindia.gov.in இணையதளத்திலும் தங்களைப் பற்றிய விபரங்களை பதிவு செய்யத பின்னர் www.powergrid.in இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 113.2026
summary
POWERGRID Job Opportunities...
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
மிஸ் பண்ணிடாதீங்க... எய்ம்ஸ் நிறுவனத்தில் 2,551 செவிலியர் அலுவலர் பணி!
ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தில் அப்ரண்டீஸ் பயிற்சியில் சேர வேண்டுமா..?
சூப்பர் அறிவிப்பு... செபியில் உதவி மேலாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்!
வாய்ப்பை மிஸ்பண்ணிடாதீங்க... இந்திய அஞ்சல் துறையில் 28,740 காலியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!
வீடியோக்கள்
ஈரான் போரால் இந்தியாவில் பாதிப்பு | Iran Israel war | America | Dr Ramasubramanian | Dinamani
தினமணி வீடியோ செய்தி...
AI வருகையால் பாடகர்களுக்கு அச்சுறுத்தல்?: Singer காவ்யா அஜித் பேட்டி | Kavya Ajit | Exclusive |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...