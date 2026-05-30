வேலைவாய்ப்பு

ராணுவத்தில் தொலைபேசி இணைப்பு நிலையர் பணி: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

இந்திய ராணுவத்திற்கு சொந்தமான ராணுவ சிக்னல் பயிற்சி மைய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு குறித்து...

Updated On :30 மே 2026, 2:54 pm IST

கோவாவில் செயல்பட்டு வரும் இந்திய ராணுவத்திற்கு சொந்தமான ராணுவ சிக்னல் பயிற்சி மையத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள தொலைபேசி இணைப்பு நிலையர்(சிஎஸ்பிஓ) பணிக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இது குறித்த விவரம் வருமாறு:

பணி: Civilian Switch Board Operator (CSBO)

காலியிடங்கள்: 190 (UR-94, SC-22, ST-12, OBC-43, EWS-19)

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் Private Board Exchange Operator பணியில் குறைந்தது 6 மாத பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.21,700

வயதுவரம்பு: 31.5.2026 தேதியின் படி 18 முதல் 25-க்குள் இருக்க வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வில் பெறும் மதிப்பெண்கள், பணி அனுபவம், உடற்தகுதி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர். தேர்வுகள் தொடர்பான அனைத்து விவரங்களும் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.

நேர்முகத் தேர்விற்கு வரும்போது அனைத்து அசல் சான்றிதழ்களையும் கொண்டு வரவும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.indianarmy.nic.in என்ற இணையதளத்தின் Whats new பகுதியில் மேற்கண்டபணிக்கான விண்ணப்பப் படிவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதை பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றுகளின் நகல்களுடன் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 31.5.2026

