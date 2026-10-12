சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் உதவி மேலாளர் வேலை: அக்.13-க்குள் விண்ணப்பிக்கவும்!
சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் குறித்து...
சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் உதவி மேலாளர் வேலை - CMRL
சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள துணை பொது மேலாளர், மேலாளர், உதவி மேலாளர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து நாளை(அக்.13)-க்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:
பணி: Joint General Manager (Project Management Information System) - 1
தகுதி: பொறியியல் துறையில் சிவில் பிரிவில் பிஇ, பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.
பணி: Joint General Manager(Rolling Stock) - 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ.1,45,000
தகுதி: பொறியியல் துறையில் இசிஇ, இஇஇ பிரிவில் பிஇ, பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 23.9.2026 தேதியின்படி 43-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Deputy General Manager (Finance & Accounts)
சம்பளம்: மாதம் ரூ.1,25,000
வயதுவரம்பு: 23.9.2026 தேதியின்படி 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Manager(Finance & Accounts) - 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ.85,000
தகுதி: வணிகவியல், கணக்கியியல் பிரிவில் இளங்கலை, முதுகலை பட்டத்துடன் சிஏ, சிஎம்ஏ முடித்திருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 23.9.2026 தேதியின்படி 38-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Manager (Design) - 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ.85,000
வயதுவரம்பு: 23.9.2026 தேதியின்படி 38-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Assistant Manager(Design)- 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ.62,000
தகுதி: பொறியியல் துறையில் சிவில் பிரிவில் பிஇ, பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 23.9.2026 தேதியின்படி 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Assistant Manager(Transport Planning) - 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 62,000
தகுதி: பொறியியல் துறையில் போக்குவரத்துத் திட்டமிடல், போக்குவரத்து பொறியியல், போக்குவரத்து டிராபிக் பொறியியல், நகர்ப்புறப் பொறியியல் ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் எம்இ, எ.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 23.9.2026 தேதியின்படி 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: மருத்துவத் தகுதித் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு, திறன், உடற்திறன் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு ரூ.50, இதர அனைத்து பிரிவினருக்கு ரூ.300. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://chennaimetrorail.org என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 13.10.2026
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
CMRL invites applications from qualified and experienced personnel for the appointment of under mentioned posts on contract
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