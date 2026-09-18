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என்டிபிசி செயில் பவர் நிறுவனத்தில் பொறியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

என்டிபிசி செயில் பவர் நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள மூத்த உதவிப் பொறியாளர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு தொடர்பாக...

NSPCL SAIL Recruitment 2026 for 17 Senior Assistant Engineer Posts

என்டிபிசி செயில் பவர் நிறுவனத்தில் மூத்த உதவிப் பொறியாளர் பணி - கோப்புப்படம்

Published On :

மத்திய அரசின்கீழ் செயல்பட்டு வரும் என்டிபிசி செயில் பவர் நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள மூத்த உதவிப் பொறியாளர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து செப்.22-க்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: 01 / 2026

பணி: Sr.Assistant Officer (HR)

காலியிடங்கள்: 4

தகுதி: ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் மனித வளம், தொழில் உறவுகள், பணியாளர் மேலாண்மை ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Sr.Asistant Officer (Law)

காலியிடம்: 1

தகுதி: சட்டத் துறையில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Sr.Assistant Engineer

பிரிவு: Electrical - 4

பிரிவு: Mechanical - 4

பிரிவு: C & I - 2

பிரிவு: IT/ERP - 2

தகுதி: பொறியியல் துறையில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ், இயந்திரவியல், உற்பத்தி, மின்னணுவியல், கட்டுப்பாடு மற்றும் கருவியியல், தகவல் தொழில்நுட்பம், கணினி அறிவியல், மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு ஆகிய ஏதாதொரு பிரிவில் பிஇ , பி.டெக் தேர்ச்சியுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 40,000 - 1,40,400

வயதுவரம்பு: 22.9.2026 தேதியின்படி 32-க்குள் இருக்க வேண்டும். உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர். இது பற்றிய விவரம் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தெரிவிக்கப்படும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.300. இதனை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் பெண் விண்ணப்பத்தாரர்கள் கட்டணம் செலுத்த வேண்டாம்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.nspcl.co.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 22.9.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

NSPCL SAIL Recruitment 2026 for 17 Senior Assistant Engineer Posts

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