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விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? கன்னியாகுமரி மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு

மாநகர பொது சுகாதார ஆய்வகத்திற்கு கீழ்வரும் தற்காலிக பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பது தொடர்பாக...

கன்னியாகுமரி மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு

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கன்னியாகுமரி மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தின் கீழ் செயல்படும் வடசேரி நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலைய வளாகத்திற்குள் இயங்கும் மாநகர பொது சுகாதார ஆய்வகத்திற்கு கீழ்வரும் தற்காலிக பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: நுண்ணுயிரியாளர்(Microbiologist)

காலியிடம்: 1

சம்பளம் : மாதம் ரூ.44,000

தகுதி: Medical MicroBiology பாடத்தில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: ஆய்வக நுட்புநர் நிலை-III(Lab Tecnician (Grade - III)

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.17,000

தகுதி: DMLT தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: ஆய்வக உதவியாளர்(Lab ssistant)

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.11,000

தகுதி: எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: தகுதியானவர்கள் தங்கள் முழுவிபரம் அடங்கிய பயோ-டேட்டா மற்றும் தேவையான அனைத்துச் சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து 24.9.2026 கண்ட முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: செயலாளர் / மாவட்ட சுகாதார அலுவலர், மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம், மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம், கிருஷ்ணன்கோவில், நாகர்கோவில்.

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Applications are invited for Various Posts on contract basis in

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