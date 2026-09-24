விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? கன்னியாகுமரி மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு
மாநகர பொது சுகாதார ஆய்வகத்திற்கு கீழ்வரும் தற்காலிக பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பது தொடர்பாக...
கன்னியாகுமரி மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு
கன்னியாகுமரி மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தின் கீழ் செயல்படும் வடசேரி நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலைய வளாகத்திற்குள் இயங்கும் மாநகர பொது சுகாதார ஆய்வகத்திற்கு கீழ்வரும் தற்காலிக பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
பணி: நுண்ணுயிரியாளர்(Microbiologist)
காலியிடம்: 1
சம்பளம் : மாதம் ரூ.44,000
தகுதி: Medical MicroBiology பாடத்தில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: ஆய்வக நுட்புநர் நிலை-III(Lab Tecnician (Grade - III)
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ.17,000
தகுதி: DMLT தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: ஆய்வக உதவியாளர்(Lab ssistant)
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ.11,000
தகுதி: எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: தகுதியானவர்கள் தங்கள் முழுவிபரம் அடங்கிய பயோ-டேட்டா மற்றும் தேவையான அனைத்துச் சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து 24.9.2026 கண்ட முகவரிக்கு அனுப்பவும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: செயலாளர் / மாவட்ட சுகாதார அலுவலர், மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம், மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம், கிருஷ்ணன்கோவில், நாகர்கோவில்.
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Applications are invited for Various Posts on contract basis in
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