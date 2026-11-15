திருச்செந்தூர் கோயில் சூரசம்ஹாரம் - புகைப்படங்கள்
திருச்செந்தூர் கோயில் சூரசம்ஹாரம் - புகைப்படங்கள்
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
பக்தர்கள் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு என முழக்கமிட்டு வழிபட்டனர்.
முதலில் யானை முகம் கொண்ட கஜமுகாசுரனை வதம் செய்த முருகர்.
இரண்டாவதாக சிங்க முகம் கொண்ட சிங்கமுகாசுரனை வதம் செய்த முருகர்.
கந்த சஷ்டி திருவிழாவின் இறுதி நாளான இன்று, அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட முருகப் பெருமான் சூரபத்மனை வதம் செய்த 'சூரசம்ஹாரம்' நடைபெற்றது.
வெற்றி வேல் வீரவேல் என விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு முழக்கம் எழுப்பி பக்தி பரவசமடைந்த பக்தர்கள்.
மாமரமாக மாறிய சூரனை சேவலாகவும், மயிலாகவும் மாற்றி ஜெயந்திநாதர் தன்னுள் ஆட்கொண்ட முருகர்.
மனிதர்களின் மனதில் உள்ள ஆணவம், கன்மம், மாயை ஆகிய மலங்களை அழித்து, இறைவனோடு கலக்கும் உயரிய தத்துவத்தையே இந்த நிகழ்வு நமக்கு உணர்த்துகிறது.
பக்தர்கள் எழுப்பிய வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா என்ற கோஷம் விண்ணை எட்டியது.
கஜ முகத்துடன் வந்த சூரபத்மன், சுவாமி ஜெயந்திநாதர் தனது வெள்ளி வேலால் வதம் செய்தும், இரண்டாவதாக சிங்க முகத்துடன் வந்த சூரனையும், மூன்றாவதாக சுயரூபத்துடனும் போரிட்ட சூரபத்மனை சுவாமி வதம் செய்த நிலையில், பின்னர் மாமரமாக மாறிய சூரனை சேவலாகவும், மயிலாகவும் மாற்றி தன்னுள் ஆட்கொண்டார்.
சூரசம்ஹாரம் முடிந்ததும் பக்தர்கள் கடலில் புனித நீராடி சஷ்டி விரதத்தை நிறைவு செய்தனர்.
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