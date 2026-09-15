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மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் பிரமிக்க வைக்கும் சுவரோவியங்கள்!

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் பிரமிக்க வைக்கும் சுவரோவியங்களைப் பற்றி...

பிரமிக்க வைக்கும் சுவரோவியங்கள் - படங்கள்: maduraimeenakshi.hrce

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