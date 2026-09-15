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ஆயிரம் கால் மண்டப சிற்பம்!

மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயிலில் அமைந்துள்ள ஆயிரங்கால் மண்டபம், தமிழர்களின் கலை மற்றும் சிற்பக் பாரம்பரியத்தின் உன்னதச் சான்றாகும்.

ஆயிரம் கால் மண்டப சிற்பம் - குதிரை வீரன்

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ஆயிரம் கால் மண்டப சிற்பம் - குறத்தி

ஆயிரம் கால் மண்டப சிற்பம் - குறத்தி

ஆயிரம் கால் மண்டப சிற்பம் - குறவன்

ஆயிரம் கால் மண்டப சிற்பம் - குறவன்

ஆயிரம் கால் மண்டப சிற்பம் - திரிபுரண்டகர்

ஆயிரம் கால் மண்டப சிற்பம் - திரிபுரண்டகர்

ஆயிரம் கால் மண்டப சிற்பம் - பாண்டிய அரசன்

ஆயிரம் கால் மண்டப சிற்பம் - பாண்டிய அரசன்

ஆயிரம் கால் மண்டப சிற்பம் - பிச்சாடனார்

ஆயிரம் கால் மண்டப சிற்பம் - பிச்சாடனார்

ஆயிரம் கால் மண்டபம் சிலைகள் - அர்ஜுனன்

ஆயிரம் கால் மண்டபம் சிலைகள் - அர்ஜுனன்

ஆயிரம் கால் மண்டபம் சிலைகள் - இசைத்தூண்

ஆயிரம் கால் மண்டபம் சிலைகள் - இசைத்தூண்

ஆயிரம் கால் மண்டபம் சிலைகள் - தக்சன்

ஆயிரம் கால் மண்டபம் சிலைகள் - தக்சன்

ஆயிரம் கால் மண்டபம் சிலைகள் - நர்த்தன கணபதி

ஆயிரம் கால் மண்டபம் சிலைகள் - நர்த்தன கணபதி

ஆயிரம் கால் மண்டபம் சிலைகள் - பாணன்

ஆயிரம் கால் மண்டபம் சிலைகள் - பாணன்

ஆயிரம் கால் மண்டபம் சிலைகள் - பாணன்

ஆயிரம் கால் மண்டபம் சிலைகள் - பாணன்

ஆயிரம் கால் மண்டபம் சிலைகள் - ரதி

ஆயிரம் கால் மண்டபம் சிலைகள் - ரதி

ஆயிரம் கால் மண்டபம் சிலைகள் - வேட்டுவன்

ஆயிரம் கால் மண்டபம் சிலைகள் - வேட்டுவன்

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