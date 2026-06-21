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சினிமா

லவ்வர் பாய் படத்தின் பூஜை க்ளிக்ஸ் - புகைப்படங்கள்

கேவிஎன் தயாரிப்பில் அசோக் குமார் இயக்கத்தில் இயக்குநர் ஷங்கர் மகன் அர்ஜித் ஷங்கர் நடிக்கும் லவ்வர் பாய் படத்தின் பூஜை சென்னையில் இனிதே தொடங்கியது.
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கேவிஎன் தயாரிப்பில் அசோக் குமார் இயக்கத்தில் இயக்குநர் ஷங்கர் மகன் அர்ஜித் ஷங்கர் நடிக்கும் லவ்வர் பாய் படத்தின் பூஜை சென்னையில் இனிதே தொடங்கியது.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :21 ஜூன் 2026, 7:24 pm IST

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