மயக்கும் அதுல்யரவி - புகைப்படங்கள்
மயக்கும் அதுல்யரவி - புகைப்படங்கள்
மயக்கும் மழலை அழகி அதுல்யா ரவி.
அழகால் இதயங்களைத் திருடும் தேவதை.
பார்வையாலே மயக்கும் பேரழகி.
சிரிப்பில் சொக்க வைக்கும் செல்ல அழகி.
கண்ணைப் பறிக்கும் கவிதை.
நிலவுக்கே போட்டி போடும் அழகுப் பதுமை.
மனதை மயக்கும் மாயக்காரி.
அழகின் மறுபெயர் அதுல்யா ரவி.
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