சீன் திரைப்படத்தின் பிரத்யேக நிகழ்வு - புகைப்படங்கள்
சீன் திரைப்படத்தின் பிரத்யேக நிகழ்வு - புகைப்படங்கள்
ழகரம் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் 2 டி என்டர்டெய்ன்மென்ட் நிறுவனம் சார்பில் ஜோதிகா - சூர்யா தயாரிப்பில் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில், சூர்யா நடிப்பில் தயாராகி இருக்கும் 'சீன்' திரைப்படத்தினை விளம்பரப்படுத்தும் பிரத்யேக நிகழ்வு துபாய் வணிக வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
சூர்யா, நஸ்ரியா நஜீம், நஸ்லென், ஆனந்தராஜ், லால், ராஜ் பிரியன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கும் 'சீன்' படத்தை இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கியிருக்க, வினீத் அகஸ்டியன் ஒளிப்பதிவு செய்ய, சுஷின் ஷ்யாம் இசையமைந்திருக்கிறார்.
மாஸ் ஆக்சன் என்டர்டெய்னராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படம் நவம்பர் 6 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
'சீன்' படத்தை ரசிகர்களுக்கு சென்றடையும் வகையில் விளம்பரப்படுத்தும் பணிகளை தொடங்கி இருக்கும் படக்குழுவினர்.
நிகழ்வில் சூர்யா, நஸ்லென், நஸ்ரியா நஜீம், ஜித்து மாதவன், ஜெயஸ்ரீ தாமோதரன்- ராஜசேகர் பாண்டியன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
சூர்யா.
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