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வெளியானது 'வேர்ல்ட் ஆப் வேட்டுவம்' ஆல்பம்

வெளியானது 'வேர்ல்ட் ஆப் வேட்டுவம்' கிளிம்ப்ஸ் - புகைப்படங்கள்

பா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில் ஆர்யா, தினேஷ் உள்ளிட்டோர் நடிக்கும் 'தி வேர்ல்ட் ஆப் வேட்டுவம்' கிளிம்ப்ஸ் படங்கள் வெளியாகி வரவேற்பு பெற்று வருகிறது.

Published On :
சோபிதா துலிபாலா

சோபிதா துலிபாலா

பா. ரஞ்சித்

பா. ரஞ்சித்

'வேர்ல்ட் ஆப் வேட்டுவம்' கிளிம்ப்ஸ் படங்கள் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

'வேர்ல்ட் ஆப் வேட்டுவம்' கிளிம்ப்ஸ் படங்கள் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

பான் இந்திய படமான இந்த படத்தின் மீதான ரசிகர்கள் ஈர்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

பான் இந்திய படமான இந்த படத்தின் மீதான ரசிகர்கள் ஈர்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

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