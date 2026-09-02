ஓடிடியில் வெளியானது ஆர்யாவின் அனந்தன் காடு!
அனந்தன் காடு ஓடிடியில் வெளியானது...
நடிகர் ஆர்யா நடிப்பில் உருவான அனந்தன் காடு திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் ஆர்யாவின் அனந்தன் காடு திரைப்படம், கடந்த ஜூன் 25 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
இயக்குநர் ஜியேன் கிருஷ்ணமூர்த்தி இயக்கிய இப்படத்தின். கதை, திரைக்கதையை முரளி கோபி எழுதியிருந்தார். படத்துக்கு காந்தாரா புகழ் அஜனீஷ் லோக்நாத் இசையமைத்துள்ளார்.
நடிகர் ஆர்யாவுடன் முரளி கோபி, நிகிலா விமல், இந்திரன், சுனில், ரெஜினா, தேவ் மோகன், சாந்தி பாலச்சந்திரன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த நிலையில், இப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் இன்று தமிழ், மலையாளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
The movie Ananthan Kaadu, starring actor Arya, has been released on OTT.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.