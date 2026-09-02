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ஓடிடியில் வெளியானது ஆர்யாவின் அனந்தன் காடு!

அனந்தன் காடு ஓடிடியில் வெளியானது...

Published On :2 செப்டம்பர் 2026, 1:14 pm IST

நடிகர் ஆர்யா நடிப்பில் உருவான அனந்தன் காடு திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் ஆர்யாவின் அனந்தன் காடு திரைப்படம், கடந்த ஜூன் 25 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

இயக்குநர் ஜியேன் கிருஷ்ணமூர்த்தி இயக்கிய இப்படத்தின். கதை, திரைக்கதையை முரளி கோபி எழுதியிருந்தார். படத்துக்கு காந்தாரா புகழ் அஜனீஷ் லோக்நாத் இசையமைத்துள்ளார்.

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நடிகர் ஆர்யாவுடன் முரளி கோபி, நிகிலா விமல், இந்திரன், சுனில், ரெஜினா, தேவ் மோகன், சாந்தி பாலச்சந்திரன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த நிலையில், இப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் இன்று தமிழ், மலையாளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

The movie Ananthan Kaadu, starring actor Arya, has been released on OTT.

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