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ஓடிடியில் வெளியானது சனந்த் நடித்த ஹார்ட்டின்!

ஹார்ட்டின் திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது...

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Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 6:27 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர்கள் சனத், மடோனா செபாஸ்டியன் நடிப்பில் உருவான ஹார்ட்டின் திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.

ஜில் ஜங் ஜக், பேட்டை, மகான் ஆகிய படங்களின் மூலம் புகழ்பெற்ற நடிகர் சனந்த் நாயகனாக நடித்த படம் ‘ஹார்ட்டின்’ திரைப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் கிஷோர் குமார் இயக்கியிருந்தார். முக்கோணக் காதல் கதையாக அமைந்த இந்தப் படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது.

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நாயகிகளாக மடோனா செபாஸ்டியன், இமையா ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடித்திருந்தனர். நேரம், பிரேமம் போன்ற மலையாளத் திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்த ராஜேஷ் முருகேசன் இந்தப் படத்திற்கு இசையமைத்தார்.

இந்த நிலையில், டிரிடெண்ட் ஆர்ட்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான இந்தப் படம், இன்று அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

The movie Heartin, starring Sanath and Madonna Sebastian, has been released on OTT.

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