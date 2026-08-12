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வெற்றியுடன் சினிமா பயணத்தைத் தொடங்கிய விஸ்மயா மோகன்லால்!

மோகன்லால் மகள் நடித்த திரைப்படம் வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது...

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நடிகை விஸ்மயா மோகன்லால்

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 1:39 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் மோகன்லால் மகளான விஸ்மயா நடிப்பில் உருவான துடக்கம் திரைப்படம் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

நடிகை விஸ்மயா மோகன்லால் நடிப்பில் உருவான துடக்கம் திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று வணிக வெற்றியை அடைந்துள்ளது.

மோகன்லாலின் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஆசிர்வாத் சினிமாஸ் தயாரிப்பில் 2018 படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் ஜூட் ஆண்டனி ஜோசஃப் இயக்கிய இப்படம் கடந்த ஆக.7 ஆம் தேதி வெளியானது.

சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் கதையாக உருவான இதில் ஆபத்திலிருந்து தப்பிக்கும் நாயகியாக ஆக்‌ஷன் கலந்த தோற்றத்தில் விஸ்மயா நன்றாக நடித்திருந்ததாக விமர்சனங்கள் வந்தன. மேலும், கதையாகவும் சுவாரஸ்யமான ஆக்கம் என்பதால் வரவேற்பு கிடைத்தது.

இந்த நிலையில், இப்படம் இதுவரை உலகளவில் ரூ. 30 கோடி வரை வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மகனைத் தொடர்ந்து மகளும் சினிமாவில் வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது மோகன்லாலுக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொடுத்துள்ளது.

The film Thudakkam, featuring actor Mohanlal's daughter Vismaya, has received a positive reception.

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