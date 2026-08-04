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ஓடிடியில் வெளியானது உயிர் திரைப்படம்!

உயிர் திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியானது...

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Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 12:32 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ரோஷன் மாத்யூ நடிப்பில் உருவான உயிர் திரைப்படம் பிரபல ஓடிடியில் வெளியானது.

இயக்குநர் எம். பத்மகுமார் இயக்கத்தில் உண்மைச் சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்ட திரைப்படம் உயிர். நாயகனாக நடிகர் ரோஷன் மாத்யூ காவல்துறை அதிகாரியாக இப்படத்தில் நடித்திருந்தார்.

கடந்த மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களை இப்படம் பெற்றது. இந்த நிலையில், உயிர் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

அண்மை காலமாக காவல்துறை சார்ந்த திரைப்படங்கள் மலையாளத்தில் அதிகம் உருவாகி வருகின்றன. சில திரைப்படங்கள் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் சில படங்கள் அழுத்தமான விவாதங்களையும் உருவாக்குகின்றன. உண்மைச் சம்பவம் என்பதால் இப்படம் கூடுதலான கவனத்தைப் பெறும் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

The movie Uyir, starring actor Roshan Mathew, was released on a popular OTT platform.

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