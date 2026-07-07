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இந்தோனேசியாவின் உயரிய விருதினை வழங்கி பிரதமர் மோடிக்கு கெளரவிப்பு - புகைப்படங்கள்

இந்தோனேசியாவின் உயரிய குடிமை விருதான 'பிந்தாங் அதிபூர்ணா' விருதினை பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு வழங்கி கெளரவித்த அந்நாட்டின் அதிபர் பிரபோவோ சுபியாண்டோ.
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இந்தோனேசியாவின் உயரிய குடிமை விருதான 'பிந்தாங் அதிபூர்ணா' விருதினை பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு வழங்கி கெளரவித்த அந்நாட்டின் அதிபர் பிரபோவோ சுபியாண்டோ.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :7 ஜூலை 2026, 10:19 pm IST

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