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நீட் தேர்வு முறைகேடுகளை கண்டித்து தில்லியில் போராட்டம் - புகைப்படங்கள்

நீட் தேர்வில் முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி, பருவநிலை ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்கிற்கு ஆதரவு தெரிவித்து நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி நடத்தப்பட்ட பேரணியில் பங்கேற்ற சமூக ஆர்வலர் யோகேந்திர யாதவ்.
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நீட் தேர்வில் முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி, பருவநிலை ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்கிற்கு ஆதரவு தெரிவித்து நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி நடத்தப்பட்ட பேரணியில் பங்கேற்ற சமூக ஆர்வலர் யோகேந்திர யாதவ்.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :20 ஜூலை 2026, 8:50 pm IST

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