காவலர்களுக்குப் பதக்கங்கள் வழங்கிய முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்

சிறப்பாக பணியாற்றி காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கு பதக்கங்களை வழங்கிய முதல்வர் விஜய்.
காவல் பதக்கங்களை வழங்கும் விழாவில் முதல்வர் விஜய்.
முதல்வர் விஜய்க்கு பூங்கொத்து வழங்கி வணங்கிய மோப்ப நாய் ராக்கி.
பதக்கங்கள் வழங்கும் விழாவில் பூங்கொத்து வழங்கி கம்பீரமாக சல்யூட் அடித்த மோப்ப நாய்!
பதக்கங்கள் வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்று காவல்துறையின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்ற முதல்வர் விஜய்.
காவல்துறை வாகனத்தில் சென்று காவலர் அணிவகுப்பை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் விஜய்.
காவல்துறை வாகனத்தில் சென்று காவலர் அணிவகுப்பை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் விஜய்.
காவல்துறை வாகனத்தில் சென்று காவலர் அணிவகுப்பை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் விஜய்.
காவலர்களின் பைக் சாகசம்.
காவல்துறையின் பிரம்மாண்ட அணிவகுப்பு.
காவலர் அணிவகுப்பை பார்வையிட்ட முதல்வர் விஜய்.
சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற விழாவில் சிறப்பாகப் பணியாற்றிய 665 காவல் அதிகாரிகளுக்குக் காவல் பதக்கங்களை வழங்கி கௌரவித்த முதல்வர் விஜய்.
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