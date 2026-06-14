Dinamani
இந்தியாவின் மரபணுவிலேயே புதுமை: பிரான்ஸில் பிரதமர் மோடி பேச்சுசேலம் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்: மு. வீரபாண்டியன்5 மாவட்டங்களில் நாளை மழைக்கு வாய்ப்பு!பாஜக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியது தமாகா! ராகுல் காந்தி இந்தியாவின் சாதனைகளைக் குறைத்து மதிப்பிடுகிறார்: நிர்மலா சீதாராமன் நீங்கள் எதிர்பார்த்த நல்ல முடிவை கூடிய விரைவில் அறிவிக்கவுள்ளேன்: ராகவா லாரன்ஸ் அதிமுகவில் இருந்து விலகினார் நடிகை கெளதமி!பாமகவால்தான் 31 தொகுதிகளில் அதிமுக வெற்றி: சி.வி. சண்முகம்
/

செய்திகள்

சிஜேபி நடத்தும் போராட்டத்தில் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் பங்கேற்பு - புகைப்படங்கள்

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் சிபிஎஸ்இ-யின் மதிப்பெண் மதிப்பிடும் முறையில் உள்ள முறைகேடுகள் தொடர்பாக, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி, பெங்களூருவில் உள்ள ஃப்ரீடம் பார்க்கில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பங்கேற்ற பருவநிலை ஆர்வலர் சோனம், நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் மற்றும் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் மற்றும் பலர்.
1 / 6

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் சிபிஎஸ்இ-யின் மதிப்பெண் மதிப்பிடும் முறையில் உள்ள முறைகேடுகள் தொடர்பாக, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி, பெங்களூருவில் உள்ள ஃப்ரீடம் பார்க்கில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பங்கேற்ற பருவநிலை ஆர்வலர் சோனம், நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் மற்றும் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் மற்றும் பலர்.

STR

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :14 ஜூன் 2026, 8:23 pm IST

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

முதல்வர் விஜய் மீது ரஜினிக்கு பொறாமையா? லதா ரஜினிகாந்த் விளக்கம்!

முதல்வர் விஜய் மீது ரஜினிக்கு பொறாமையா? லதா ரஜினிகாந்த் விளக்கம்!

பெய்ரூட்டில் அருகே இஸ்ரேல் மீண்டும் தாக்குதல்

பெய்ரூட்டில் அருகே இஸ்ரேல் மீண்டும் தாக்குதல்

கடைசி ஒருநாள்: கூப்பர் கானலி அதிரடி; பரபரப்பான ஆட்டத்தில் ஆஸி. த்ரில் வெற்றி!

கடைசி ஒருநாள்: கூப்பர் கானலி அதிரடி; பரபரப்பான ஆட்டத்தில் ஆஸி. த்ரில் வெற்றி!

இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 14 - நேரலை!

இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 14 - நேரலை!