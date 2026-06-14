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சிஜேபி நடத்தும் போராட்டத்தில் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் பங்கேற்பு - புகைப்படங்கள்
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நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் சிபிஎஸ்இ-யின் மதிப்பெண் மதிப்பிடும் முறையில் உள்ள முறைகேடுகள் தொடர்பாக, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி, பெங்களூருவில் உள்ள ஃப்ரீடம் பார்க்கில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பங்கேற்ற பருவநிலை ஆர்வலர் சோனம், நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் மற்றும் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் மற்றும் பலர்.
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