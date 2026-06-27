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இயக்குநர் பாக்யராஜ் காலமானார், திரையுலகினர் அஞ்சலி - புகைப்படங்கள்

திரைக்கதை மன்னன், எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், நடிகர், தயாரிப்பாளர், பாடலாசிரியர், இசை அமைப்பாளர் என பன்முகத்திறமையோடு தனி முத்திரைப் படைத்த மறைந்த இயக்குநர் கே. பாக்யராஜுக்கு, தமிழக முதல்வர் விஜய் நேரில் சென்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
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திரைக்கதை மன்னன், எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், நடிகர், தயாரிப்பாளர், பாடலாசிரியர், இசை அமைப்பாளர் என பன்முகத்திறமையோடு தனி முத்திரைப் படைத்த மறைந்த இயக்குநர் கே. பாக்யராஜுக்கு, தமிழக முதல்வர் விஜய் நேரில் சென்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :27 ஜூன் 2026, 5:11 pm IST

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