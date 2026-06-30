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டாடா சியாரா எலக்ட்ரிக் கார் அறிமுகம் - புகைப்படங்கள்
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இந்திய ஆட்டோமொபைல் சந்தையில் தவிர்க்க முடியாத இடத்தைக் கொண்டுள்ள டாடா தனது புதிய மாடலான சியாரா எலக்ட்ரிக் காரை அறிமுகப்படுத்திய அதன் நிர்வாக இயக்குநரும் தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான சைலேஷ் சந்திரா.
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