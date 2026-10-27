ஒர்னாப் புயல் - புகைப்படங்கள்
ஒர்னாப் புயல் - புகைப்படங்கள்
கருமேகங்கள் சூழ, பலத்த காற்றுடன் பிரமிக்க வைக்கும் கடல்.
கருமேகங்கள் சூழ பிரமிக்க வைக்கும் கடல்.
ஒர்னாப் புயலின் தாக்கத்தால், ஜெகந்நாதர் கோவியில் திரண்ட பக்தர்கள்.
கனமழையால் குளம்போல் மாறிய சாலை செல்லும் வாகனங்கள்.
பலத்த காற்றினால் வேரோடு சாய்ந்ததை மரத்தை அப்புறப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
ஒர்னாப் புயல் காரணமாக காற்றின் வேகம் அதிகரிப்பு.
பலத்த காற்றால் வேரோடு சாய்ந்த மரம்.
கொந்தளிக்கும் கடல்.
புயலால் வானுயர எழும் ராட்சத அலைகள்.
மழையால் குளம் போல் மாறிய சாலை.
கொந்தளிக்கும் கடல்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.