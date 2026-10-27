The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
திமுக ஆட்சியில் ஊழல்: ஆதாரம் இருந்தால் பழைய வழக்குகளிலும் நடவடிக்கை! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்தேவையான மின்சாரம் கையிருப்பு! அதிக விலை கொள்முதல் டெண்டர் ரத்து - நிர்மல் குமார்தேனி சிறையிலிருந்து தப்பியோடிய 17 கைதிகளில் மேலும் 8 பேர் கைது!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.12 ஆக நிறைவு!பங்குச் சந்தையில் நிலையற்ற வர்த்தகம்: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி மாற்றமின்றி நிறைவு!தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்பு!பிரதான நுழைவுவாயில் வழியாக கைதிகள் தப்பினர்! சிறைத்துறை விளக்கம்!

ஒர்னாப் புயல் - புகைப்படங்கள்

ஒர்னாப் புயல் - புகைப்படங்கள்

கருமேகங்கள் சூழ, பலத்த காற்றுடன் பிரமிக்க வைக்கும் கடல்.

Updated On :
கருமேகங்கள் சூழ பிரமிக்க வைக்கும் கடல்.

கருமேகங்கள் சூழ பிரமிக்க வைக்கும் கடல்.

ஒர்னாப் புயலின் தாக்கத்தால், ஜெகந்நாதர் கோவியில் திரண்ட பக்தர்கள்.

ஒர்னாப் புயலின் தாக்கத்தால், ஜெகந்நாதர் கோவியில் திரண்ட பக்தர்கள்.

கனமழையால் குளம்போல் மாறிய சாலை செல்லும் வாகனங்கள்.

கனமழையால் குளம்போல் மாறிய சாலை செல்லும் வாகனங்கள்.

பலத்த காற்றினால் வேரோடு சாய்ந்ததை மரத்தை அப்புறப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

பலத்த காற்றினால் வேரோடு சாய்ந்ததை மரத்தை அப்புறப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

ஒர்னாப் புயல் காரணமாக காற்றின் வேகம் அதிகரிப்பு.

ஒர்னாப் புயல் காரணமாக காற்றின் வேகம் அதிகரிப்பு.

பலத்த காற்றால் வேரோடு சாய்ந்த மரம்.

பலத்த காற்றால் வேரோடு சாய்ந்த மரம்.

கொந்தளிக்கும் கடல்.

கொந்தளிக்கும் கடல்.

புயலால் வானுயர எழும் ராட்சத அலைகள்.

புயலால் வானுயர எழும் ராட்சத அலைகள்.

மழையால் குளம் போல் மாறிய சாலை.

மழையால் குளம் போல் மாறிய சாலை.

கொந்தளிக்கும் கடல்.

கொந்தளிக்கும் கடல்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆந்திரத்தில் கரையைக் கடக்கத் தொடங்கிய ஒர்னாப் புயல்! எண்ணூரில் கடல் சீற்றம்

ஆந்திரத்தில் கரையைக் கடக்கத் தொடங்கிய ஒர்னாப் புயல்! எண்ணூரில் கடல் சீற்றம்

ஒர்னாப் புயல்: ஆந்திரம், ஒடிசா கடற்கரைப் பகுதிகளுக்கு ரெட் அலர்ட்!

ஒர்னாப் புயல்: ஆந்திரம், ஒடிசா கடற்கரைப் பகுதிகளுக்கு ரெட் அலர்ட்!

நாளை உருவாகிறது ‘அா்னாப்’ புயல்! தமிழகத்தில் பலத்த மழை எச்சரிக்கை!

நாளை உருவாகிறது ‘அா்னாப்’ புயல்! தமிழகத்தில் பலத்த மழை எச்சரிக்கை!

வங்கக் கடலில் அடுத்தடுத்து புயல் சின்னங்கள்: தமிழகத்தில் பலத்த மழை எச்சரிக்கை

வங்கக் கடலில் அடுத்தடுத்து புயல் சின்னங்கள்: தமிழகத்தில் பலத்த மழை எச்சரிக்கை

விடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய் அளவுக்கு தனுஷ்...? | CM Vijay | Dhanush | BJP | TVK | Congress

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய் அளவுக்கு தனுஷ்...? | CM Vijay | Dhanush | BJP | TVK | Congress

நெல் கொள்முதல் அதிகாரிகளைக் கண்டித்த அமைச்சர் வினோத்!

நெல் கொள்முதல் அதிகாரிகளைக் கண்டித்த அமைச்சர் வினோத்!