26.1.1976: காமராஜுக்கு “பாரத ரத்னா” விருது - மதுரை சோமுவுக்கு “பத்ம ஸ்ரீ”

புதுடில்லி, ஜன. 25 - நாட்டின் தலைசிறந்த தேசிய விருதான “பாரத் ரத்னா” காலஞ்சென்ற தலைவர் காமராஜுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 27-வது குடியரசு தினத்தையொட்டி இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் திரு. சத்யஜித்ரேக்கு “பத்ம விபூஷன்” விருது அளிக்கப்படுகிறது.
சென்னையைச் சேர்ந்த தெலுங்கு கவிஞரும், பாடலாசிரியருமான திரு. டி.வி.கே. சாஸ்திரி, சென்னை சேவா சுகாதார சர்விஸ்கள் வைத்திய நிலைய, பேராசிரியர் டாக்டர் கே.எஸ். சஞ்சீவி, சென்னை அபிவிருத்தி கழக டைரக்டர் டாக்டர் மால்கம் ஆதிசேஷையா, பம்பாய் சமூக சேவகி பேகம் ஸோரா அலியவர் ஜங் மற்றும் பலருக்கு “பத்ம பூஷன்” விருதுகள் அளிக்கப்படுகின்றன.
புதுடில்லி, தற்காப்பு இலாகா, மத்திய ரேடியோ தொடர்பு ஸ்தாபனம், டைரக்டர் பிரிகேடியர் அஜித் சிங், பம்பாய் பாடகர் பேராசிரியர் பாலகிருஷ்ணரகுநாத தியோதார், சென்னை ஹிந்துஸ்தான் டெலிபிரிண்டர்ஸ் மானேஜிங் டைரக்டரும், தலைவருமான திரு. கோவிந்த பிள்ளை உன்னிகிருஷ்ண மேனன், கேரளா வைத்தியக் கல்லூரி மருந்துப் பிரிவு கெளரவ பேராசிரியர் டாக்டர் கிருஷ்ணபாய் நாராயணபாய், சென்னை, மதுரை எஸ். சோமசுந்தரம் (மதுரை சோமு), சென்னை, வைத்தியக் கல்வி டைரக்டர் டாக்டர் மாணிக்கம் நாராயணன் மற்றும் பலருக்கு “பத்ம ஸ்ரீ” விருதுகளும் அளிக்கப்படுகின்றன.
புதுச்சேரி, ஜன. 25 - புதுச்சேரி ராஜ்யத்தில் மதுவிலக்கு அமலுக்கு பூர்வாங்க நடவடிக்கையாக சம்பள பட்டுவாடா நாளன்று புதுவை ராஜ்ய முழுதும் மதுபானக் கடைகளை மூடிவிட லெப்டினன்ட் கவர்னர் திரு. செடிலால் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனை இன்றிரவு ரேடியோவில் அவர் மக்களுக்குத் தெரிவித்த குடியரசு தினச் செய்தியில் வெளியிட்டார்.
மேலும் அவர் நிகழ்த்திய உரையின் சாராம்சமாவது:
“யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரியில் திட்ட வேலைகள் நடந்த விதத்தை திட்டக் கமிஷன் பாராட்டி, கடந்த ஆண்டு திட்ட முதலீடான ரூ. 5.25 கோடியை 1976 - 77ம் ஆண்டு திட்ட முதலீட்டை ரூ. 6.97 கோடி ஆக்கியுள்ளது.
அவசர நிலைமை பிரகடனமான பின், கடந்த 7 மாத காலத்தில் புதுச்சேரியில் அனைத்து துறைகளிலும் அபிவிருத்தி முன்னேறியுள்ளது. அபிவிருத்தி முன்னேறியுள்ளது. முக்கியமாக சிறு விவசாயிகளும், ஏழை எளியவர்களுமான கிராம மக்களுக்கு அதிகரித்த நன்மை செய்யப்பட்டுள்ளது. ...
