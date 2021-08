உலகிலேயே மூன்றாவது கண் அதிகம் கொண்ட நகரமாக மாறிய தலைநகர்

நாட்டிலேயே மூன்றாவது கண் என்றழைக்கப்படும் சிசிடிவி கேமராக்களை அதிகம் கொண்ட நகரமாக தலைநகர் தில்லி மாறியிருப்பதோடு, உலகளவிலும் அது முதல் இடத்தைப் பிடித்திருப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் காட்டுகின்றன.

போர்ஃப்ஸ் இந்தியா வெளியிட்ட புள்ளி விவரத்தின் அடிப்படையில், நாட்டிலேயே 2.5 சதுர கிலோ மீட்டருக்கு 609.9 சிசிடிவி கேமரா என்ற வகையில் சென்னை மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. மும்பை 157.4 சிசிடிவி கேமராக்களுடன் 18வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

நிச்சயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள் | கரோனா தடுப்பூசி சான்றிதழ் வாட்ஸ்-ஆப்பில் பெறுவது எப்படி? முழு விவரம்

தில்லியில், 2.5 சதுர கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு 1,826 சிசிடிவி கேமராக்கள் இருப்பதாகவும், இது நியூ யார்க், லண்டன் மற்றும் ஷாங்காய் நகரங்களைக் காட்டிலும் மிக அதிகம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான செய்தியை தில்லி முதல்வர் அரவிந்த் கேஜரிவால் தனது சுட்டுரைப் பக்கத்தில் இணைத்துள்ளார்.

My best wishes to all the candidates & local teams fighting elections in Hubbali-Dharwad, Kalaburgi & Belagavi !

May success be with you ! https://t.co/ndXITt1QkN