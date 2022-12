ஒரு டீ, சமோசாவுக்கு இவ்வளவு விலையா? டிவிட்டரில் பகிரப்பட்ட புகைப்படம்

ஒரு சூடான டீ, இரண்டு சமோசாவுக்கு கிட்டத்தட்ட 500 ரூபாய் செலுத்திய மும்பை வாழ் நபர் ஒருவர் தனது துயரத்தை டிவிட்டரில் பகிர்ந்துள்ளார்.

ஒரு கோப்பை சூடான தேநீருன் இரண்டு மொறுமொறு சமோசாக்கள் இருந்தால் போதும் பலருக்கும் அந்த நாளே அழகானதாக மாறிவிடும்.

எத்தனை வேலைப்பளுவுக்கும் இடையே சூடான டீயும், சமோசாவும் செய்யும் அற்புதத்தை யாராலும் மறுக்க முடியாது. ஆனால், அந்த டீயும் சமோசாவுமே ஒரு துயரத்தைக் கொடுத்திருப்பதாக ஒருவர் பதிவிட்டுள்ளார்.

ஊடகவியலாளர் ஃபராஹ் கான் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் புகைப்படத்துடன் ஒரு பதிவையிட்டுள்ளார். அதில், மும்பை விமான நிலையத்தில் ஒரு தேநீர், இரண்டு சமோசா மற்றும் ஒரு குடிநீர் பாட்டில் வாங்கினேன். இதற்கு ரூ.490 விலையாகக் கொடுத்தேன். இரண்டு சமோசாக்களின் விலை ரூ.260 என்றும், ஒரு தேநீர் சூடான இஞ்சி போட்ட தேநீர் விலை ரூ.160 என்றும் அந்தப் புகைப்படத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Two samosas, one chai and one water bottle for 490 Rs at Mumbai airport!! Kafi ache din aa gae hain. #Vikas pic.twitter.com/aaEkAD9pmb