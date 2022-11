காரில் சாய்ந்தது குற்றமா? 6 வயது சிறுவனை எட்டி உதைத்த கேரள இளைஞர்!

கேரளத்தின், கண்ணூர் மாவட்டத்தில் காரில் சாய்ந்ததற்காக 6 வயது புலம்பெயர்ந்த சிறுவனை அடித்து உதைத்த 20 வயது இளைஞனை போலீசார் கைது செய்தனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பான விடியோ சமூக ஊடகங்களில் வைரலாக பரவியதைத் தொடர்ந்து காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

This happened in Kerala where the man named Sihshad kicked a 6-year-old boy Ganesh, who came to Kerala with his family from Rajasthan. The boy was leaning on Shishad’s car & for that he was kicked. pic.twitter.com/cEjqFl58ZZ