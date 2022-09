யுபிஐ முறையில் பணப்பரிமாற்றம் செய்யும்போது... எஸ்பிஐ சொல்லும் டிப்ஸ்

யுபிஐ முறையில் அதாவது எண்ம முறையில் பணப்பரிமாற்றம் செய்யும் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, கடந்த ஜூலையில் மட்டும் சுமார் 10.62 லட்சம் கோடிக்கு பணப்பரிமாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன என்கிறது புள்ளிவிவரம்.

பணத்தை கையில் எடுத்துக் கொண்டு திரியாமல், ஏடிஎம் வாசலில் காத்து நிற்காமல், செல்லிடப்பேசி வாயிலாகவே அனைத்துப் பணப்பரிவர்த்தனைகளையும் செய்பவரா நீங்கள்? ஆம் எனில், நிச்சயமாக சில விஷயங்களை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்.

பணம் கையில் இருப்பதைவிடவும் இந்த டிஜிட்டல் பணப்பரிமாற்றங்கள் சில வகைகளில் மோசமான விஷயமாக மாறியிருக்கிறது. ஆனால், இதுபோன்ற மோசடிகளைத் தவிர்க்க எஸ்பிஐ வங்கி சில தகவல்களை நம்முடன் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது.

பணத்தை ஒருவரிடம் இருந்து பெறும் போது யுபிஐ பின் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்காது.

ஒருவேளை, பணம் செலுத்த வேண்டும் உங்கள் பின் எண் கொடுங்கள் என்று யாராவது கேட்டால், அந்த அழைப்பை துண்டித்துவிடுங்கள். நீங்கள் பணப்பரிமாற்றம் செய்ய மட்டுமே பின் எண் பயன்படுத்த வேண்டும்.

நீங்கள் யாருக்கு பணம் அனுப்புகிறீர்களோ, அந்த நபரை ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்.

Always remember these UPI security Tips while using or making UPI transactions. Stay Alert & #SafeWithSBI. #SBI #AmritMahotsav #CyberSafety #CyberSecurity #StayVigilant #StaySafe pic.twitter.com/LMR9E9nJnG