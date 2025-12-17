நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பதாகையை ஏந்தி காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் போராட்டம்!

எம்பிக்கள் போராட்டம்: அமலாக்கத் துறையை மத்திய அரசு தவறாகப் பயன்படுத்துவதாக காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் புதன்கிழமை நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்திக்கு எதிராக அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையைத் தில்லி நீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது. இந்த வழக்கில் கட்சித் தலைவர்கள் இரண்டு பேர் மீதான விசாரணை அமைப்பின் பணமோசடி குற்றச்சாட்டைத் தில்லி நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்க மறுத்ததன் மூலம் உண்மை வென்றது என்று அக்கட்சியின் எம்.பி.க்கள் வலியுறுத்தினர்.
'சத்தியமேவ ஜெயதே, உண்மை வெல்லும்' என்று எழுதப்பட்ட பதாகையை ஏந்தியபடி, எம்.பி.க்கள் மகர துவாரப் படிக்கட்டுகளுக்கு முன்பாக அணிவகுத்து நின்று, அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பி, நரேந்திர மோடி அரசிடம் மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர்.
