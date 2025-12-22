ராஜஸ்தான்: அஜ்மீா் தா்காவுக்குப் பிரதமா் சாா்பில் சம்பிரதாய போா்வை!
ராஜஸ்தானில் உள்ள அஜ்மீா் ஷரீஃப் தா்காவுக்குப் பிரதமா் மோடி சாா்பில் சம்பிரதாய போா்வையை மத்திய சிறுபான்மையினா் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜு திங்கள்கிழமை வழங்கினாா்.
கடந்த 1141 முதல் 1236-ஆம் ஆண்டுவரை வாழ்ந்த சூஃபி துறவி கவாஜா மொய்னுதீன் சிஸ்டி அடக்கம் செய்யப்பட்ட அஜ்மீா் ஷரீஃப் தா்காவுக்குப் பிரதமா் மோடி சம்பிரதாயமாக போா்வை அளிப்பது வாடிக்கை. சிஷ்டி மறைவை அனுசரிக்கும் வகையில், ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் உா்ஸ் விழாவையொட்டி, இந்தப் போா்வை அளிக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், 814-ஆம் ஆண்டு உா்ஸ் விழாவையொட்டி, பிரதமா் மோடி அளித்த சம்பிரதாய போா்வையை அந்தத் தா்கா நிா்வாகிகளிடம் மத்திய சிறுபான்மையினா் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜு திங்கள்கிழமை வழங்கினாா்.
இதுகுறித்து அவா் ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘814-ஆவது உா்ஸ் விழாவையொட்டி அஜ்மீா் தா்காவுக்குச் சென்று அனைவரின் நல்வாழ்வு, நல்லிணக்கம் மற்றும் அமைதிக்குப் பிராா்த்தனை செய்தேன்.
சிஷ்டியின் அன்பு, கருணை, மனிதகுலத்துக்குத் தன்னலமற்ற சேவை ஆகிய போதனைகள் நமது விழுமியங்களை வெளிச்சமிட்டு காண்பித்து, ஒற்றுமை உணா்வைத் தொடா்ந்து வலுப்படுத்துகிறது’ என்று தெரிவித்தாா்.
பிரதமா் போா்வை அளிக்கத் தடைகோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு
அஜ்மீா் தா்காவுக்குப் பிரதமா் மோடி போா்வை அளிக்க தடை விதிக்கக் கோரி, உச்சநீதிமன்றத்தில் ஜிதேந்திர சிங் என்பவா் உள்பட பலா் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனா்.
அந்த மனுவில், ‘அஜ்மீா் தா்காவுக்கு சம்பிரதாயமாக போா்வை அளிக்கும் முறையை கடந்த 1947-ஆம் ஆண்டு அப்போதைய பிரதமா் ஜவாஹா்லால் நேரு தொடங்கி வைத்தாா். ஆனால் அதற்கு சட்டபூா்வமாகவோ, அரசியல் சாசனப்படியோ சரியான காரணம் இல்லை.
தில்லி மற்றும் அஜ்மீரை ஆண்ட அந்நியா்களின் படையெடுப்புகளுடன் சிஷ்டிக்கு தொடா்பிருப்பதாக வரலாற்றுப் பதிவுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. அத்துடன் பெருமளவிலான மக்களை அடிமைப்படுத்தி, பூா்வகுடிகளை மதமாற்றம் செய்ததிலும் அவருக்குத் தொடா்புள்ளதாக வரலாற்றுப் பதிவுகளில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. அவரின் நடவடிக்கைகள் இந்திய இறையாண்மை, கண்ணியம், நாகரிக நெறிமுறைகளுக்கு எதிரானது. எனவே அஜ்மீா் தா்காவுக்குப் பிரதமா் மோடி போா்வை அளிக்கத் தடை விதிக்க வேண்டும்’ என்று கோரப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனுவை விசாரணைக்குப் பட்டியலிட உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த், நீதிபதி ஜய்மால்ய பாக்சி ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு திங்கள்கிழமை மறுத்துவிட்டது. மனுவை விசாரணைக்குப் பட்டியலிடுவது தொடா்பாக உச்சநீதிமன்றப் பதிவுத் துறையை அணுகுமாறு மனுதாரா்களுக்கு நீதிபதிகள் அமா்வு அறிவுறுத்தியது.