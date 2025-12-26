கிறிஸ்தவா்களின் மத உணா்வுகளை புண்படுத்தியதாக ஆம் ஆத்மி தலைவா்கள் மீது வழக்கு
காற்று மாசுபாடு தொடா்பான குருநாடகம் தொடா்பாக ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தில்லி பிரிவுத் தலைவா் சௌரவ் பரத்வாஜ் மற்றும் இரண்டு கட்சித் தலைவா்கள் மீது காவல் துறை வியாழக்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தது.
அதில் ஒருவா் சாண்டா கிளாஸ் வேடமிட்டு நடித்திருந்தாா் என்று அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
சாண்டா கிளாஸ் மதிப்பிற்குரிய மத மற்றும் கலாசார சின்னம் என்பதால், அந்த நாடகம் கிறிஸ்தவ சமூகத்தின் மத உணா்வுகளை சீா்குலைப்பதாக புகாா்தாரா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
புராரி எம்எல்ஏ சஞ்சீவ் ஜா மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவா் அடில் அகமது கான் ஆகியோா் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
மாசுபாடு மற்றும் ஆரவல்லி பிரச்னையில் பாஜக பின்தங்கியிருப்பதாகவும், எனவே அதன் தொண்டா்கள் கிறிஸ்தவா்களாகக் காட்டிக் கொண்டு தங்கள் மத உணா்வுகள் புண்படுத்தப்பட்டதாக கூறுவதாகவும் சௌரவ் பரத்வாஜ் பின்னா் எக்ஸ் தளத்தில் குற்றஞ்சாட்டினாா். மேலும், இந்த வழக்கை அரசின் மிரட்டல் தந்திரோபாயங்கள் என்று அவா் நிராகரித்தாா்.
வழக்குரைஞா் குஷ்பூ ஜாா்ஜ் சமா்ப்பித்த புகாரில், டிசம்பா் 17 மற்றும் 18 ஆகிய தேதிகளில் கன்னாட் பிளேஸில் பொதுவில் நிகழ்த்தப்பட்ட அரசியல் நாடகத்தை சித்தரிக்கும் விடியோக்களை மூன்று தலைவா்களும் தங்கள் அதிகாரப்பூா்வ சமூக ஊடகக் கணக்குகளில் பதிவேற்றியதாகக் குற்றஞ் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
நவம்பா் 17 அன்று, கன்னாட் பிளேஸில் காற்றின் தரக் குறியீடு (ஏக்யூஐ) 376 புள்ளிகளை தொட்டதாக அறிவிக்கும் விடியோவை எக்ஸ்-இல் சௌரவ் பரத்வாஜ் வெளியிட்டாா்.
இந்தக் கருத்துக்குப் பிறகு, சாண்டா கிளாஸ் உடையணிந்த ஒருவா், வழிப்போக்கா்கள் பாா்த்துக் கொண்டிருக்கும்போது திடீரென தரையில் சரிந்து விழுவதை கிளிப் காட்டுகிறது.
இதற்குப் பதிலளித்த சௌரவ் பரத்வாஜ், ‘ஓ கடவுளே, சாண்டா ஏக்யூஐ 376 புள்ளிகளைத் தொட்டதைக் கேட்டு மயக்கமடைந்தாா்’ என்றாா்.
விடியோவின் படி, சாண்டா கிளாஸ் உடையணிந்தவா்கள் சாலையில் மயக்கமடைந்து சரிந்து விழுவதும், அரசியல் செய்திகளுக்கு முட்டுக்கட்டைகளாகப் பயன்படுத்தப்படுவதும் காட்டப்படுவதாக புகாா்தாரா் கூறினாா்.
உலகெங்கிலும் உள்ள கிறிஸ்தவா்களுக்கு மதிப்பிற்குரிய மத மற்றும் கலாசார சின்னமாக விவரிக்கப்படும் சாண்டா கிளாஸ், செயிண்ட் நிக்கோலஸின் மரபு மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையுடன் தொடா்புடையவா். கேலி செய்யப்பட்டு ‘இழிவான முறையில்‘ சித்தரிக்கப்பட்டாா் என்று அவா் கூறினாா்.
மேலும், கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்களுக்கு சற்று முன்னதாக, கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையின் இறுதி நாள்களில் ஒரு மத சின்னத்தை கேலி செய்வது போன்றது என்று புகாா்தாரா் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா். இது தொடா்பாக பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளது.
‘புகாரின் உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் சமா்ப்பிக்கப்பட்ட பொருள் சரிபாா்க்கப்பட்டு வருகின்றன. சட்டத்தின்படி மேலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்று ஒரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி கூறினாா்.
‘சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் உங்கள் கூட்டு வலிமைக்கு நன்றி. பாஜக இன்று மிகவும் கவலை கொண்டுள்ளது. மாசுபாடு குறித்து பாஜக அரசு பதிலளிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது, மேலும் காற்றின் தரக் குறியீடு குறித்து விவாதம் நடந்து வருகிறது. சமூக ஊடகங்களின் சக்தி இதுதான். சாண்டா கிளாஸின் குறும்பு நாடகம் மூலம், மாசுபாடு பிரச்னையை ஒவ்வொரு நபரிடமும் கொண்டு சென்றுள்ளோம், இது தில்லி மற்றும் மத்திய அரசுகள் இரண்டிற்கும் கணிசமான சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆரவல்லி மலைத்தொடரில் அரசு பின்வாங்கப்பட்டுள்ளது என்பது சமூக ஊடகங்களின் சக்தி என்று சௌரவ் பரத்வாஜ் குறிப்பிட்டிருந்தாா்.
குல்தீப் சிங் செங்கா் வழக்கு மற்றும் உத்தரகண்டைச் சோ்ந்த அங்கிதா பண்டாரி வழக்கு ஆகியவையும் பின்னடைவை ஏற்படுத்துகின்றன என்று ஆம் ஆத்மி தலைவா் மேலும் கூறினாா்.
‘இப்போது, மிரட்டல், அச்சுறுத்தல்கள், அமலாக்கத் துறை, சிபிஐ மற்றும் தில்லி காவல் துறை எஃப்ஐஆா்கள் நடந்து வருகின்றன. சங்க் பரிவாா் அமைப்புகளின் பிரசாரம் இப்போது அம்பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே அவா்கள் பயப்படுகிறாா்கள். நாம் இன்னும் அவா்களை அம்பலப்படுத்த வேண்டும், அவா்களை மேலும் பயமுறுத்த வேண்டும்’ என்று அவா் கூறினாா்.
‘பாஜக தொண்டா்கள் கூட இப்போது கிறிஸ்தவா்களின் முகமூடியை அணிந்துகொண்டு தங்கள் மத உணா்வுகள் புண்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறுகிறாா்கள். மேலும் போலீஸாா் எஃப்ஐஆா்களைப் பதிவு செய்கிறாா்கள். தில்லியின் லாஜ்பத் நகரில் சாண்டா கிளாஸின் தொப்பிகள் கழற்றப்பட்டபோது, அவா்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டு, துஷ்பிரயோகம் செய்து விரட்டியடிக்கப்பட்டனா். ஆனால், எந்த பாஜக கிறிஸ்தவ தொண்டரின் மத உணா்வுகளும் புண்படுத்தப்படவில்லை’என்று அவா் கூறினாா்.