மால்வியா நகா் தீ விபத்து: ஹோட்டல் உரிமையாளருக்கு 4 நாள் போலீஸ் காவல்

மால்வியா நகரில் புதன்கிழமை ஏற்பட்ட தீ விபத்து தொடா்பாக, ஹோட்டல் உரிமையாளா் லவ்கேஷ் பஜாஜின் கைது சட்டப்பூா்வமானது மற்றும் நியாயமானது என்று குறிப்பிட்ட தில்லி நீதிமன்றம், அவரை நான்கு நாட்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க நகர காவல்துறைக்கு வியாழக்கிழமை அனுமதி அளித்தது. இந்த விபத்தில் 21 போ் உயிரிழந்தனா் மற்றும் பலா் காயமடைந்தனா்.
நெரிசலான ஒரு சந்தில், தீயணைப்புத் துறை தடையில்லாச் சான்றிதழ் இல்லாமல் இயங்கி வந்ததாகக் கூறப்படும் ஹோட்டலில் ஏற்பட்ட இந்த பெரும் தீ விபத்தில், ஒன்பது இந்தியா்கள் மற்றும் 12 வெளிநாட்டினா் உயிரிழந்தனா்.
பஜாஜின் கைது செல்லுபடியாகுமா என்பதை எதிா்த்து முன்வைக்கப்பட்ட வாதங்களை நீதித்துறை நடுவா் பானு பிரதாப் சிங் நிராகரித்து, ...ஆயுள் தண்டனைக்குரிய குற்றத்தைச் செய்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, லவ்கேஷ் பஜாஜின் கைது சட்டப்பூா்வமானது மற்றும் நியாயமானது என்று இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது, என்று கூறினாா். ஃப்ளரிஷ் ஸ்டே ஹோட்டலின் அனைத்து தொழிலாளா்கள், ஊழியா்கள் மற்றும் பிற நபா்களின் விவரங்களை உறுதிப்படுத்தவும் சரிபாா்க்கவும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை காவலில் வைத்து விசாரணை செய்வது அவசியம் என்று காவல்துறை சாா்பில் ஆஜரான அரசு வழக்குரைஞா் சமா்ப்பித்ததை நீதிபதி கவனத்தில் கொண்டாா்.
மேலும், முதற்கட்ட விசாரணையில் கணக்காளா் ஜெய் மிஸ்ரா மற்றும் ஹோட்டல் மேலாளா் ராகேஷ் ஆகியோரின் பங்குகள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டதால், அவா்களை கண்டறிந்து, கண்டுபிடித்து, கைது செய்ய பஜாஜின் காவல் அவசியம் என்ற சமா்ப்பிப்புகளையும் நீதிமன்றம் கவனத்தில் கொண்டது.
விசாரணையின் போது சேகரிக்கப்பட்ட சாட்சிகள், ஆவண ஆதாரங்கள் மற்றும் மின்னணு ஆதாரங்களைக் கொண்டு பஜாஜை நேருக்கு நோ் விசாரிக்க வேண்டும் என்று அரசு வழக்குரைஞா் கூறினாா். குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் வெளிப்படுத்திய உண்மைகளை தில்லி காவல்துறை உறுதிப்படுத்தவும் சரிபாா்க்கவும், மேலும் அந்த வளாகத்தின் கட்டுமானம், மேலாண்மை மற்றும் செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்ட மற்ற நபா்களை அடையாளம் கண்டு அவா்களின் பங்குகளைக் கண்டறியவும் வேண்டும் என்றும் அரசுத் தரப்பு வழக்குரைஞா் கூறினாா்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் வழக்குரைஞா்களான நிதின் அஹ்லாவத் மற்றும் பிரீத்தி யாதவ் ஆகியோா், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரிடமிருந்து எந்தப் பொருளும் மீட்கப்பட வேண்டியதில்லை என்றும், தேவையான அனைத்து உண்மைகளும் காவல்துறைக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்றும் கூறி, காவலில் வைப்பதற்கான கோரிக்கையை எதிா்த்தனா்.
தனது உத்தரவில், மாஜிஸ்திரேட், விசாரணை ஆரம்ப கட்டத்தில் இருப்பதால், சம்பவத்திற்கு வழிவகுத்த உண்மைகளைக் கண்டறியவும், சட்டங்களுக்கு இணங்குவதில் இருந்ததாகக் கூறப்படும் குறைபாடுகளைச் சரிபாா்க்கவும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரைக் காவலில் வைத்து விசாரிப்பது அவசியம் என்று இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது என்று கூறினாா். விசாரணையின் போது வெளிப்படும் நபா்களைக் கண்டறிந்து, கண்டுபிடித்து, கைது செய்வதற்கும் காவல்துறை காவல் அவசியம் என்றும் அவா் கூறினாா்.
மேலும், ஹோட்டலின் செயல்பாடு தொடா்பான ஆவணங்களை மீட்பதற்கும், வழக்குடன் தொடா்புடைய மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை மீட்பதற்கும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை காவல் நிலையத்தில் வைத்திருப்பது அவசியம், என்று நான்கு நாட்கள் காவல் நிலையத்தில் வைக்கக் கோரிய மனுவை அனுமதித்த நீதிபதி கூறினாா்.