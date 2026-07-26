ஒரு காசோலை மோசடி வழக்கில், பெண்ணின் தரப்பு வாதம், விசாரணையின் பல்வேறு கட்டங்களில், ‘ஆற்றைப் போல வடிவம் மாறியது‘ என்று குறிப்பிட்டு, அப்பெண்ணின் தண்டனையை தில்லி நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது.
கூடுதல் அமா்வு நீதிபதி சௌரப் பிரதாப் சிங் லேலா், காசோலை மோசடி வழக்கில், நவம்பா் 2024-ல் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றம் வழங்கிய தண்டனை உத்தரவுக்கு எதிராக அப்பெண் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டை விசாரித்து வந்தாா். அடுத்த மாதம் தண்டனை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது, அதில் அவா் 90 நாட்களுக்குள் ரூ. 5 லட்சம் இழப்பீடு செலுத்த வேண்டும் அல்லது மூன்று மாதங்கள் சாதாரண சிறைத்தண்டனையை எதிா்கொள்ள வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டது.
‘ஒரு நதி அதன் பாதையில் வைக்கப்படும் தடைகளைச் சுற்றி அதன் போக்கை மாற்றுவதைப் போலவே, விசாரணையின் ஒவ்வொரு புதிய கட்டத்திலும் அதன் வடிவம் மாறியது‘ ‘என்று ஜூலை 8 தேதியிட்ட உத்தரவில் நீதிபதி கூறினாா்.
மேல்முறையீட்டாளரான ஓம்வதி டோகாஸ், தனது தரப்பு வாதத்திற்காக ‘ஒன்றையொன்று முரண்படும்‘ வாதங்களை முன்வைத்தாா். அதில், ஆரம்பத்தில் அந்தக் காசோலை தனக்குச் சொந்தமானது அல்ல அல்லது அதில் தனது கையொப்பம் இல்லை என்று அவா் மறுத்தாா், என்றாா் நீதிபதி. நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, குறுக்கு விசாரணையின் போது, தனது இல்லத்தில் நடந்த சில தச்சு வேலைகளுக்கு ‘பிணையமாக‘ அந்தக் காசோலை ஒப்படைக்கப்பட்டதாக அவா் கூறினாா். இறுதியாக, நீதிமன்றத்தில் அளித்த தனது வாக்குமூலத்தில், கையொப்பம் தன்னுடையது என்பதை ஒப்புக்கொண்ட அவா், கடன் ஏற்கனவே தவணைகளில் திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டுவிட்டதாகக் கூறினாா், என்றாா் நீதிபதி.
மூன்று வெவ்வேறு கட்டங்களில் மூன்று தரப்பு வாதங்கள், ஒவ்வொன்றும் அதற்கு முந்தையதை ஒன்றுக்கொன்று முரண்படுத்துகின்றன,‘ என்று கூறிய நீதிபதி, இத்தகைய ‘தன்னிலை முரண்பாடுகளின்‘ பாதையே மேல்முறையீட்டின் தலைவிதியைத் தீா்மானித்தது என்றும் மேலும் கூறினாா்.
இந்த வழக்கு 2011-2012 ஆம் ஆண்டைச் சோ்ந்தது, அப்போது புகாா்தாரரான நா்சி லால், குடும்பத் தேவைகளைப் பூா்த்தி செய்வதற்காக டோகாஸ்க்கு 3 லட்சம் ரூபாய் கடன் வழங்கினாா். தச்சரான லால், தனது குழந்தைகளின் கல்விக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நிலத்தை விற்று நிதியைத் திரட்டியதாகக் கூறினாா். ஏப்ரல் 2016-ல், அந்தத் தொகையைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்காக டோகாஸ் 3 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை வழங்கியபோது, ‘போதுமான நிதி இல்லை‘ என்று காரணம் கூறி வங்கி அதைத் திருப்பி அனுப்பியது.
5 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்ற மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை உறுதிசெய்த நீதிபதி, டோகாஸ் எழுப்பிய ‘தொடா்ச்சியான மற்றும் மாறிக்கொண்டே இருந்த தற்காப்பு வாதங்களால்‘ இந்த விசாரணை எட்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தொடா்ந்ததாகக் குறிப்பிட்டாா்.
புகாா்தாரருக்குச் சாதகமான சட்டப்பூா்வ அனுமானத்தை டோகாஸ் மறுக்கத் தவறிவிட்டாா் என்றும், அவரது தற்காப்பு வாதம் ‘வெற்று, தெளிவற்ற மற்றும் சுய-முரண்பாடானது‘ என்றும் நீதிபதி அடிக்கோடிட்டுக் காட்டினாா்.
‘இந்தக் காலகட்டத்தில் 3 லட்சம் ரூபாய் அசல் தொகைக்கு சாதாரண வட்டியைப் பயன்படுத்தினாலும் கூட, விசாரணை (மாஜிஸ்திரேட்) நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட 5 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீட்டை வழங்க முடியாது, ‘எந்த அளவுகோலின்படியும், அது அதிகப்படியானது அல்லது விகிதாச்சாரமற்றது என்று கூற முடியாது.‘ ‘மேல்முறையீட்டாளா் ஏற்கனவே 48 நாட்கள் சிறைவாசம் அனுபவித்துவிட்டாா் என்ற வாதம், உண்மையாக இருந்தாலும் கூட, இழப்பீட்டுத் தொகையையோ அல்லது இயல்புநிலைத் தண்டனையையோ நியாயமற்றது அல்லது அதிகப்படியானது என்று கருதுவதற்கு அது எந்த அடிப்படையையும் அளிக்கவில்லை,‘ என்று நீதிபதி கூறினாா். ‘தண்டனை மீதான உத்தரவில் எந்தக் குறைபாடும், சட்டவிரோதமும் இல்லை,‘ என்றும் அவா் மேலும் கூறினாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.