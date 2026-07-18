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புதுதில்லி

கள்ளநோட்டு கும்பல் சுற்றி வளைப்பு: மூவா் கைது

மகாராஷ்டிராவிற்கும் தேசிய தலைநகருக்கும் இடையே செயல்பட்டு வந்ததாகக் கூறப்படும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கள்ளநோட்டு கும்பலை தில்லி காவல்துறை முறியடித்து, இந்த வலையமைப்பின் முக்கிய சூத்திரதாரி உள்பட மூன்று பேரைக் கைது செய்ததாக அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :18 ஜூலை 2026, 6:43 am IST

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நமது நிருபா்

மகாராஷ்டிராவிற்கும் தேசிய தலைநகருக்கும் இடையே செயல்பட்டு வந்ததாகக் கூறப்படும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கள்ளநோட்டு கும்பலை தில்லி காவல்துறை முறியடித்து, இந்த வலையமைப்பின் முக்கிய சூத்திரதாரி உள்பட மூன்று பேரைக் கைது செய்ததாக அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

நவி மும்பையில் ஒரு அச்சிடும் ஆலையைக் கண்டுபிடித்ததுடன், 299 கள்ளநோட்டுகளையும் காவல்துறை மீட்டுள்ளதாக அதிகாரி கூறினாா்.

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் நவி மும்பையைச் சோ்ந்த நடராஜ் மோகன் கஞ்சன் (62), மும்பையைச் சோ்ந்த வினோத் முனிலால் ஜெயஸ்வா் (38) மற்றும் தில்லியின் மக்சுத்பூரைச் சோ்ந்த சுபாஷ் சந்திரா (55) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா்.

பல்ஸ்வா டெய்ரியில் ஒரு வாடிக்கையாளரிடமிருந்து பணம் பெறும்போது கடைக்காரா் கள்ளநோட்டைக் கண்டறிந்ததை அடுத்து இந்தக் கும்பல் வெளிச்சத்திற்கு வந்ததாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

பல்ஸ்வா டெய்ரியில் பொது அங்காடி நடத்தி வரும் பங்கஜ், ஜூன் 29 ஆம் தேதி இரவு, ஒரு வாடிக்கையாளா் ஐந்து பாக்கெட் சிகரெட்டுகளை வாங்கி, ஆறு 100 ரூபாய் நோட்டுகளைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தியதாகக் கூறினாா்.

‘அந்த நோட்டுகளின் தோற்றம் மற்றும் தன்மை காரணமாக அவை கள்ளநோட்டுகளாக இருக்கலாம் எனச் சந்தேகித்த அவா், அப்பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஒரு பீட் அதிகாரியை எச்சரித்தாா். அந்த அதிகாரி சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, நோட்டுகளை ஆய்வு செய்தபோது, அவை கள்ளநோட்டுகள் என்பதைக் கண்டறிந்தாா்,‘ என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.

சந்தேக நபா் தடுத்து வைக்கப்பட்டு, பின்னா் அவா் இந்த கும்பலின் முக்கிய சூத்திரதாரியான கஞ்சன் என அடையாளம் காணப்பட்டாா். அவரது பையில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின்போது 96 கள்ள 100 ரூபாய் நோட்டுகள் மீட்கப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்தது.

இதனையடுத்து ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.

‘விசாரணையின்போது, கஞ்சன் பஹா்கஞ்சில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் தங்கியிருப்பதாகத் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அவரது ஹோட்டல் அறையில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் மேலும் 180 கள்ள 100 ரூபாய் நோட்டுகளும், 13 கள்ள 500 ரூபாய் நோட்டுகளும் மீட்கப்பட்டன,‘ என்று அந்த அதிகாரி மேலும் கூறினாா்.

தில்லியைச் சோ்ந்த சந்திராவுக்கு புழக்கத்திற்காக கள்ள நோட்டுகளை வழங்கியதாக கஞ்சன் தெரிவித்ததாக காவல்துறை கூறியது. ஜூன் 30 அன்று சந்திரா கைது செய்யப்பட்டாா், மேலும் அவரிடமிருந்து 10 கள்ள ரூ.100 நோட்டுகள் மீட்கப்பட்டன.

பின்னா் இந்த விசாரணைக்காக காவல்துறை குழு நவி மும்பைக்குச் சென்றது, அங்கு மும்பை காவல்துறையின் உதவியுடன், கஞ்சனின் இல்லத்தில் கள்ள நோட்டுகளை அச்சிடும் பிரிவு ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக அந்த அதிகாரி கூறினாா்.

ஒரு மடிக்கணினி, ஒரு பிரிண்டா், ஒரு லேமினேஷன் இயந்திரம், காகிதச் சுருள்கள், வாட்டா்மாா்க் தாள்கள் மற்றும் கள்ள நோட்டுகளைத் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பிற உபகரணங்கள் மீட்கப்பட்டதாக காவல்துறை கூறியது.

தொழில்நுட்பக் கண்காணிப்பு மற்றும் மேலதிக விசாரணையின் அடிப்படையில், ஜூலை 13 அன்று நவி மும்பை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ஜெயஸ்வரை காவல்துறை கைது செய்தது.

‘கணினி மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி கள்ள நோட்டுகளின் வாா்ப்புருக்களை வடிவமைத்து, அவற்றை அச்சிடுவதற்கு வழிவகுத்ததாகக் கூறப்படும் இந்தக் கும்பலின் தொழில்நுட்ப மூளையாக ஜெயஸ்வா் இருந்ததாக புலனாய்வாளா்கள் விவரித்தனா்,‘ என்று அந்த அதிகாரி மேலும் கூறினாா்.

மொத்தத்தில், 286 கள்ள ரூபாய் 100 நோட்டுகள், 13 கள்ள ரூபாய் 500 நோட்டுகள் மற்றும் ஆறு மாதிரி கள்ள ரூபாய் 500 நோட்டுகளை போலீசாா் மீட்டனா். மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

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