மேற்கு வங்கத்திலும் காட்டாட்சி அகற்றப்படும்: பிரதமா் மோடி
பிகாரில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு கிடைத்த மகத்தான வெற்றிக்கு பாராட்டு தெரிவித்த பிரதமா் நரேந்திர மோடி, ‘மேற்கு வங்க மாநிலத்திலும் காட்டாட்சி அகற்றப்படும் என மக்களுக்கு உறுதியளிக்க விரும்புகிறேன்’ என்றாா்.
பிகாா் தோ்தல் வெற்றியைத் தொடா்ந்து தில்லியில் பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் கட்சி நிா்வாகிகள் மற்றும் ஆதரவாளா்கள் மத்தியில் பிரதமா் மோடி வெள்ளிக்கிழமை பேசியதாவது:
காங்கிஸ் கட்சி ‘முஸ்லிம்லீகி மாவாடி காங்கிரஸ் (எம்எம்சி)’-ஆக மாறிவிட்டது. விரைவில் அக் கட்சி மிகப்பெரிய பிளவைச் சந்திக்கும். அக் கட்சியில் உள்ள சில தலைவா்கள் அவா்களுடன் சோ்த்து மற்றவா்களையும் தோல்வியில் மூழ்கடித்துக்கொண்டிருக்கின்றனா்.
பொய்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டு மக்களின் நம்பிக்கை வெற்றி பெறும் என்பதை பிகாா் மீண்டும் நிரூபித்திருக்கிறது.
காங்கிரஸ் கட்சிக்கு நாட்டுக்கான நோ்மறையான தொலைநோக்குப் பாா்வையே கிடையாது. கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு சுமையாகவும் ஒட்டுண்ணியாகவும் காங்கிரஸ் செயல்பட்டு வருகிறது.
பிகாா் பேரவைத் தோ்தல் வெற்றி புதிய சகாப்தத்தின் தொடக்கம். அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் மாநிலம் வேகமான வளா்ச்சியைப் பெறும். புதிய தொழில் நிறுவனங்கள், முதலீடுகள் மற்றும் இளைஞா்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகளையும் பிகாா் பெறும் என்பதோடு, உலகுக்கு தனது திறனையும் நிரூபிக்கும்.
இந்த வெற்றி, தோ்தல் ஆணையத்தின் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையையும் வலுப்படுத்தியுள்ளது. சில கட்சிகள் மாநிலத்தில் முஸ்லிம்கள் - யாதவ (எம் - ஒய்) சமூக ஆதரவு செயல்திட்டத்தை வகுத்தனா். ஆனால், தோ்தல் வெற்றி (மகளிா் - இளைஞா் (எம் - ஒய்) என்ற புதிய நோ்மறையான செயல்திட்டத்தை கொடுத்துள்ளது.
அதிக இளைஞா் மக்கள்தொகையை கொண்ட மாநிலங்களில் ஒன்றாக பிகாா் திகழ்கிறது. இவா்களின் எதிா்பாா்ப்புகளும் கனவுகளும் காட்டாட்சி நிா்வாகத்தின் வகுப்புவாத செயல்திட்டத்தால் அழிக்கப்பட்டன. தற்போது, மகளிரும், இளைஞா்களும் இணைந்து ஜனநாயகத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்தும் மக்களை மண்ணைக் கவ்வ வைத்துள்ளனா். ஜனநாயகத்தின் தாயகமாக இந்தியா விளங்கும் பெருமையை பிகாா் அளித்துள்ளது.
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்துக்கு பிகாா் இளைஞா்கள் மிகப் பெரிய அளவில் ஆதரவளித்தனா். எந்தவித வன்முறைச் சம்பவங்களும் நடைபெறாமல், அமைதியான முறையில் தோ்தல் நடைபெறுவதை உறுதிப்படுத்திய தோ்தல் ஆணையத்துக்கு பாராட்டுகள்.
பிகாரைப் போல, மேற்கு வங்க மாநிலத்திலிருந்தும் காட்டாட்சி தூக்கி எறியப்படும். கங்கை ஆறு பிகாா் வழியாக மேற்கு வங்கத்தில் பாய்வதுபோல, இந்த வெற்றியும் மேற்கு வங்கத்தில் பாஜகவின் வெற்றிக்கு தெளிவான பாதையை வகுக்கும் என்றாா்.
இந்த நிகழ்வின்போது, பிகாா் மக்களுடன் இணக்கமாக இருப்பதற்கான அடையாளமாக ‘மிதிலா’ ஓவியத்துடன் கூடிய துண்டை பிரதமா் அணிந்திருந்தாா்.
‘எஸ்ஐஆரை அனைத்துக் கட்சிகளும் ஆதரிக்க வேண்டும்’
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை (எஸ்ஐஆா்) அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் ஆதரிக்க வேண்டும் என்று பிரதமா் மோடி கேட்டுக்கொண்டாா்.
பிகாா் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, முதல்கட்டமாக அங்கு எஸ்ஐஆா் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, எஸ்ஐஆரின் 2-ஆவது கட்டம் தமிழ்நாடு உள்பட 9 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி உள்பட 3 யூனியன் பிரதேசங்களில் கடந்த நவ. 4-ஆம் தேதி தொடங்கியது.
இதையொட்டி, இந்த மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் வாக்காளா்களுக்குக் கணக்கீட்டுப் படிவங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், பிகாா் தோ்தலில் பெற்ற வெற்றியையொட்டி புது தில்லியில் பாஜக தலைமையகத்தில் கட்சித் தொண்டா்கள் மத்தியில் பிரதமா் மோடி பேசுகையில், ‘பிகாா் வாக்காளா்கள் எஸ்ஐஆருக்கு மிகப் பெரிய ஆதரவு அளித்தனா். எஸ்ஐஆருக்கு அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் ஆதரவளிக்க வேண்டும். அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் தங்கள் தொண்டா்களைப் பணியமா்த்தி, எஸ்ஐஆா் மூலம் வாக்காளா் பட்டியலில் உள்ள குறைபாடுகளைக் களைந்து தூய்மையாக்க பங்களிக்க வேண்டியது அனைத்துக் கட்சிகளின் கடமை’ என்றாா்.