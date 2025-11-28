ரஷிய அதிபா் புதின் டிச. 4-இல் இந்தியா வருகை! முழு விவரம்!
ரஷிய அதிபா் விளாதிமீா் புதின் இரண்டு நாள் அரசுமுறை பயணமாக வரும் டிசம்பா் 4-ஆம் தேதி இந்தியா வருகிறாா்.
இதுகுறித்த அறிவிப்பை வெளியுறவு அமைச்சகம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டது.
இந்தியா - ரஷியா இடையேயான 23-ஆவது ஆண்டு மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக இந்தியா வரும் புதின், இரு நாடுகளிடையேயான உறவை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து பிரதமா் நரேந்திர மோடியுடன் விரிவாக விவாதிப்பாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து வெளியுறவு அமைச்சக செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: பிரதமா் மோடியின் அழைப்பை ஏற்று, 23-ஆவது இந்திய-ரஷிய ஆண்டு மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக ரஷிய அதிபா் புதின் டிசம்பா் 4, 5 ஆகிய தேதிகளில் இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறாா்.
அவரை குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு வரவேற்று, தில்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவா் மாளிகையில் விருந்து அளித்து கெளரவிக்க உள்ளாா்.
அதன்பிறகு பிரதமா் மோடியும் புதினும் தனியாகச் சந்தித்து இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து விரிவாகப் பேச்சு நடத்த உள்ளனா். இரு நாடுகளிடையேயான சிறப்பான ராஜீய உறவை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்தும், பரஸ்பரம் நலன் சாா்ந்த பிராந்திய மற்றும் சா்வதேச விவகாரங்கள் குறித்தும் இந்தச் சந்திப்பில் இரு தலைவா்களும் விவாதிக்க வாய்ப்புள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
ரஷியா தரப்பில் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், ‘அதிபா் புதினின் இந்திய பயணத்தின்போது, இரு நாடுகளிடையே பல்வேறு துறை சாா்ந்த ஒத்துழைப்பு மற்றும் வா்த்தக ஒத்துழைப்பு தொடா்பான புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பமாக வாய்ப்புள்ளது. இரு தலைவா்கள் சாா்பில் கூட்டறிக்கையும் வெளியிடப்படும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
முக்கிய ஒப்பந்தங்கள்: பிரதமா் மோடி - புதின் சந்திப்பின்போது, இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பல்வேறு முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பமாக வாய்ப்புள்ளதாக எதிா்பாா்கக்ப்படுகிறது. பாதுகாப்பு, வா்த்தகம் மற்றும் அணு எரிசக்தித் துறைகளில் இரு நாடுகளிடையேயான உறவை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது.
உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் போரை நிறுத்துவது குறித்தும் புதினிடம் பிரதமா் மோடி பேசுவாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆபரேஷன் சிந்தூா் நடவடிக்கையின்போது பாகிஸ்தான் எல்லைப் பகுதியிலிருந்து வெடிமருந்துகளுடன் ஏவப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான ஆளில்லா விமானங்களை (ட்ரோன்) வானிலேயே தடுத்து அழித்து, இந்தியாவுக்கு ஏற்படவிருந்த பாதிப்பை வெகுவாகக் குறைத்ததில், ரஷியாவின் தரையிலிருந்து வான் இலக்குகளைத் துல்லியமாகத் தாக்கி அழிக்கும் எஸ்-400 ஏவுகணை வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு முக்கியப் பங்கு வகித்தது. இந்த எஸ்-400 வான் பாதுகாப்பு அமைப்பை ரஷியாவிடமிருந்து கூடுதலாக கொள்முதல் செய்ய இந்தியா முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. இதுகுறித்தும் பிரதமா் மோடி - புதின் சந்திப்பின்போது பேச வாய்ப்புள்ளது. மேலும், ரஷியாவிடமிருந்து அதிநவீன எஸ்யு-57 போா் விமானங்களை கொள்முதல் செய்வது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
கடைசியாக ரஷிய அதிபா் புதின் கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு இந்தியா வந்தாா். அதைத் தொடா்ந்து, ஆண்டு மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமா் மோடி கடந்த ஆண்டு ஜூலையில் ரஷியா பயணம் மேற்கொண்டாா்.
உலக அளவில் உற்றுநோக்கப்படும்... உக்ரைன் மீது போா் நடத்தி வரும் ரஷியாவுக்கு அமெரிக்கா கடும் எதிா்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. ரஷியா மீது பல்வேறு பொருளாதார தடைகளையும் விதித்துள்ளது.
இதனிடையே, ரஷியாவிடமிருந்து சலுகை விலையில் அதிக அளவு கச்சா எண்ணெய்யை கொள்முதல் செய்வதன் மூலம், உக்ரைன் மீதான போருக்கு அந்நாட்டுக்கு உதவுவதாக இந்தியா மீது அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் பகிரங்க குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தாா். மேலும், ரஷியாவிடமிருந்து தொடா்ந்து கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல் செய்வதைக் காரணம் காட்டி இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள்கள் மீது 50 சதவீத வரியை டிரம்ப் விதித்தாா்.
இத்தகைய சூழலில், புதினின் இந்தியப் பயணம் அமெரிக்கா மட்டுமன்றி உலக நாடுகளும் உற்று நோக்கும் அளவுக்கு முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.