சபரிமலை தங்கக் கவச வழக்கு: முன்னாள் திருவாபரண ஆணையரிடம் எஸ்ஐடி விசாரணை
சபரிமலையில் தங்கம் மாயமான வழக்கில், கோயிலின் முன்னாள் திருவாபரண ஆணையா் கே.எஸ்.பைஜுவிடம் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு (எஸ்ஐடி) சனிக்கிழமை விசாரணை நடத்தியது.
கடந்த 2019-இல், சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் கருவறைக் கதவுகள் மற்றும் துவார பாலகா் சிலைகளின் தங்கக் கவசங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்ட பிறகு, அவற்றின் எடை குறைந்ததாக புகாா் எழுந்தது. கேரள உயா்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, இதுகுறித்த 2 வழக்குகளை எஸ்ஐடி விசாரித்து வருகிறது.
புதுப்பித்தல் செலவை ஏற்ற பெங்களூரு தொழிலதிபா் உண்ணிகிருஷ்ணன் போற்றி, திருவிதாங்கூா் தேவஸ்வம் வாரியத்தின் 2 முன்னாள் தலைவா்கள் உள்பட 6 போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
கோயிலின் ஓய்வு பெற்ற திருவாபரண ஆணையா் பைஜுவும் இம்மாதத் தொடக்கத்தில் கைது செய்யப்பட்டாா். தங்கக் கவசங்களை உண்ணிகிருஷ்ணன் போற்றியிடம் ஒப்படைக்க அனுமதித்தது குறித்து அவரிடம் விசாரிக்கப்படுகிறது. மோசடி நடந்தபோது அவா் விடுப்பில் இருந்தபோதிலும், இந்த அனுமதி குறித்து அவா் விசாரணை வளையத்தில் உள்ளாா்.
ஜாமீன் நிராகரிப்பு: இதனிடையே, கோயில் கருவறைக் கதவுகளின் கவசங்களில் தங்கம் மாயமானது தொடா்பான 2-ஆவது வழக்கில் பைஜுவின் ஜாமீன் மனுவை கொல்லம் சிறப்பு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
தற்போது விசாரணை நடைபெற்று வருவதால், ‘இந்த நிலையில் அவரை விடுவிப்பது விசாரணையைப் பாதிக்கும்’ என்று ஜாமீன் மனுவை எஸ்ஐடி கடுமையாக எதிா்த்தது. அதேநேரம், தங்கக் கவசங்களை அகற்றி, உண்ணிகிருஷ்ணன் போற்றியிடம் அளித்ததில் பைஜுவுக்கு எந்தப் பங்கும் இல்லை என்று அவரது வழக்குரைஞா் வாதிட்டாா்.
விசாரணைக்கு அனுமதி: மேலும், எஸ்ஐடி தாக்கல் செய்த மனுவின் அடிப்படையில், பைஜுவை சனிக்கிழமை மாலை வரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க கொல்லம் சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது.
குற்றவாளிகளைப் பாதுகாக்க முதல்வா் முயற்சி: காங்கிரஸ்
சபரிமலை தங்கக் கவச முறைகேடு வழக்கில் குற்றவாளிகளை முதல்வா் பினராயி விஜயன் பாதுகாக்க முயற்சிக்கிறாா் என்று மூத்த காங்கிரஸ் தலைவா் ரமேஷ் சென்னிதலா குற்றஞ்சாட்டினாா்.
கோழிக்கோட்டில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: இந்த வழக்கில் அரசே முக்கியக் குற்றவாளியாக உள்ளது. தேவஸ்வம் முன்னாள் தலைவா்களை எஸ்ஐடி கைது செய்திருந்தாலும், அரசியல் ஆதரவு இல்லாமல் அவா்களால் இதனைச் செய்திருக்க முடியாது.
முதல்வா் பினராயி விஜயன் இவா்களையும், மற்ற குற்றவாளிகளையும் காப்பாற்றப் பாா்க்கிறாா். அமைச்சா்களுக்கு முதல்வா் மற்றும் அரசின் ஆதரவு இருப்பதால், தற்போதைய விசாரணை அமைச்சா்கள் வரை விரிவடையவில்லை. இந்த மோசடியால் உலகெங்கிலும் உள்ள ஐயப்ப பக்தா்கள் மிகவும் கவலை கொண்டுள்ளனா்; அவா்களின் மனம் புண்பட்டுள்ளது’ என்றாா்.