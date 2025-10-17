இந்தியா

சிகிச்சை அளிப்பதாகக் கூறி மனைவியைக் கொன்ற மருத்துவர்! காட்டிக் கொடுத்த தடயம்!!

தோல் மருத்துவருக்கு மயக்க மருந்து செலுத்திக் கொன்ற மருத்துவரான கணவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
பெங்களூரு: கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவைச் சேர்ந்த அறுவை சிகிச்சை நிபுணரான டாக்டர் மகேந்தரி ரெட்டி (31, தனது மனைவியும் தோல் மருத்துவருமான கிருத்திகாவை (28) மயக்க ஊசி செலுத்திக் கொலை செய்த குற்றத்துக்காகக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

முதலில், மரணம் என வழக்குப் பதிவு செய்து காவல்துறையினர் விசாரித்து வந்த நிலையில், உடல் கூராய்வு முடிவுகள் வெளியானபோதுதான், மிக பயங்கர கொலைச் சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.

பெங்களூருவில் உள்ள புகழ்பெற்ற மருத்துவமனையில் தோல் மருத்துவராகப் பணியாற்றி வந்த கிருத்திகா, மரணம் அடைந்த சம்பவம் முதலில் இயற்கைக்கு மாறான மரணம் என பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது.

ஆனால், அவரது உடல் கூராய்வில், அவருக்கு அதிகப்படியான மயக்க மருந்து அளிக்கப்பட்டதே மரணத்துக்குக் காரணம் என தெரிய வந்தநிலையில், அது கொலை வழக்காகப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம்தான் இருவருக்கும் திருமணம் நடந்துள்ளது. குற்றவாளி மகேந்திரா, அங்குள்ள மிகப்பெரிய மருத்துவமனையின் அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக உள்ளார். தற்போது கைது செய்யப்பட்டு 7 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

