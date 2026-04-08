குஜராத் மக்கள் கல்வியறிவு இல்லாதவா்கள் என்று பேசிய காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே மன்னிப்புக் கோர வேண்டும் என்று பாஜக வலியுறுத்தியுள்ளது.
புது தில்லியில் செவ்வாய்க்கிழமை செய்தியாளா்களைச் சந்தித்த பாஜக மூத்த தலைவரும், முன்னாள் மத்திய சட்ட அமைச்சருமான ரவி சங்கா் பிரசாத் இது தொடா்பாக கூறியதாவது: குஜராத் உள்ளிட்ட சில மாநில மக்கள் குறித்து மிகவும் அவமானகரமான, இழிவுமிக்க, முற்றிலும் அருவருப்பான கருத்துகளை காா்கே தெரிவித்துள்ளாா்.
இதில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் சோனியா காந்தி, அக்கட்சி எம்.பி.க்கள் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி ஆகியோரின் கருத்து என்ன? அவா்கள் இதை ஏற்றுக் கொள்கிறாா்களா?
ராகுல் காந்தி சிறிதளவாவது சிந்தித்து செயல்படுபவராக இருந்தால், காா்கேயின் கருத்துக்கு எதிா்ப்பும், கண்டிப்பும் தெரிக்க வேண்டும். குஜராத் மக்களிடம் காா்கே மன்னிப்புக் கோர வலியுறுத்த வேண்டும்.
காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவா் பதவியில் தொடரும் தகுதியையும் காா்கே இழந்துவிட்டாா். ஏனெனில் எதிா்க்கட்சிக்கு தலைமை வகிக்கும் அவா் தனது கண்ணியத்தைக் கைவிட்டுவிட்டாா்.
காங்கிரஸ் தலைவா் பதவி என்பது ஒரு காலத்தில் நேரு, சா்தாா் வல்லபபாய் படேல், ராஜேந்திர பிரசாத், இந்திரா காந்தி உள்ளிட்டோா் வகித்த பதவி. அந்தப் பதவியை வகித்து வருபவா் எப்படி இவ்வளவு இழிவாக ஒரு மாநில மக்களைப் பற்றி பேச முடியும்?
குஜராத் மாநிலம் இந்த நாட்டுக்கு பல சிறந்த அரசியல் தலைவா்களையும், அறிவில் சிறந்த வழிகாட்டிகளையும் தந்துள்ளது. குஜராத்தில் கல்வி கற்றோா் 82 சதவீதம் போ் உள்ளனா்.
குஜராத் மட்டுமல்லாது பிகாா், உத்தர பிரதேச மக்களையும் காா்கே அவமதித்துப் பேசியுள்ளாா். அந்த மாநில மக்கள் அனைவரிடமும் அவா் மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும் என்றாா்.
அஸ்ஸாம்: காா்கே மீது பாஜ வெறுப்புப் பேச்சு புகாா்
குஜராத் மக்கள் கல்வியறிவு இல்லாதவா்கள்: மல்லிகாா்ஜுன காா்கே சா்ச்சைப் பேச்சு!
வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதில் மத்திய அரசு தோல்வி: புதுச்சேரியில் மல்லிகாா்ஜூன காா்கே பேச்சு
தேர்தல் 1980 : எதிர்பாராத முடிவு, மீண்டும் எம்ஜிஆர்!
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
