முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் மொஹ்சினா கித்வாய் காலமானாா்

காங்கிரஸ் மூத்த பெண் தலைவரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான மொஹ்சினா கித்வாய் (94) புதன்கிழமை காலமானாா்.

மொஹ்சினா கித்வாய்

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 9:16 pm

இவா் மறைந்த முன்னாள் பிரதமா்கள் இந்திரா காந்தி, ராஜீவ் காந்தி அமைச்சரவையில் சுகாதாரம், நகா்ப்புர வளா்ச்சி, போக்குவரத்துத் துறை உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளின் அமைச்சராகவும் பதவி வகித்துள்ளாா்.

வயது முதிா்வு சாா்ந்த பாதிப்புகள் காரணமாக நொய்டாவில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.

மக்களவை, மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக பதவி வகித்துள்ள அவா், கடந்த 2004 முதல் 2016 வரை சத்தீஸ்கரில் இருந்து மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இருந்தாா். அதன் பிறகு வயது முதிா்வால் தீவிர அரசியலில் இருந்து விலகினாா். காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் சோனியா காந்திக்கு மிகவும் நெருக்கமானவராகவும் இருந்தாா். காங்கிரஸ் பொதுச் செயலா் பதவியை வகித்துள்ள அவா், உத்தர பிரதேச அமைச்சராகவும், அந்த மாநில சட்டமேலவை உறுப்பினராகவும் இருந்துள்ளாா். 1960 முதல் 2016 வரை சுமாா் 50 ஆண்டுகளுக்கு மேல் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் தீவிர அரசியல் இருந்தாா். அவருக்கு மூன்று மகள்கள் உள்ளனா்.

மொஹ்சினா கித்வாய் மறைவுக்கு காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி, மக்களவை எம்.பி.க்கள் பிரியங்கா காந்தி, சசி தரூா் உள்ளிட்டோா் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனா்.

