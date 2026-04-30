Dinamani
4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆர்சிபியை வீழ்த்திய குஜராத்!வெற்றி பெற்றதும் வேறெங்கும் செல்லாதீர்கள்: வேட்பாளர்களுக்கு விஜய் அறிவுறுத்தல்தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,600 உயர்வு! வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 உயர்ந்தது!பனையூரில் தவெக வேட்பாளர்களுடன் விஜய் சந்திப்பு!புதுச்சேரி சிறுமி பாலியல் கொலை வழக்கில் தீர்ப்பு! மே 1: ஞாயிறு அட்டவணைப்படி மெட்ரோ ரயில் இயக்கம்!
/
திருப்பூர்

காலமானாா் முன்னாள் எம்எல்ஏ வி.எஸ்.காளிமுத்து

திருப்பூா் மாவட்டம், தாராபுரம் (தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதியின் முன்னாள் எம்எல்ஏ வி.எஸ்.காளிமுத்து (65) உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்தாா்.

News image

வி.எஸ்.காளிமுத்து.

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 8:29 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பூா் மாவட்டம், தாராபுரம் (தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதியின் முன்னாள் எம்எல்ஏ வி.எஸ்.காளிமுத்து (65) உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்தாா்.

தாராபுரம் அருகேயுள்ள வீராச்சிமங்கலத்தைச் சோ்ந்தவா் வி.எஸ்.காளிமுத்து. திருமணமாகாத இவா் காங்கிரஸ் கட்சியின் மீது கொண்ட ஆா்வம் காரணமாக அதில் சோ்ந்து, வீராச்சிமங்கலம் ஊராட்சி மன்றத் தலைவராக இருந்துள்ளாா். பின்னா், கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு முதல் 2021-ஆம் ஆண்டு வரை தாராபுரம் தொகுதி சட்டப் பேரவை உறுப்பினராக பதவி வகித்துள்ளாா்.

மேலும், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி செயற்குழு உறுப்பினா், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி செயற்குழு உறுப்பினா் பதவி வகித்துள்ள இவருக்கு திடீரென புதன்கிழமை உடல் நலக் குறைவு ஏற்பட்டதால், கட்சி நிா்வாகிகள் அவரை தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கிருந்து தீவிர சிகிச்சைக்காக கோவையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்ட நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா். அவரது இறுதிச் சடங்கு வீராச்சிமங்கலம் கிராமத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

அதிமுக முகமூடியுடன் தமிழகத்தில் நுழைய முயற்சிக்கும் பாஜக: கு. செல்வப்பெருந்தகை விமா்சனம்

முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் மொஹ்சினா கித்வாய் காலமானாா்

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை நாளை வெளியீடு!

தேர்தலில் எனது மகன் போட்டியிடவில்லை: கே.வி.தங்கபாலு திட்டவட்டம்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

29 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

29 ஏப்ரல் 2026