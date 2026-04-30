4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆர்சிபியை வீழ்த்திய குஜராத்!

News image

பெங்களூருவின் பந்துகளை விளாசிய குஜராத் - பிடிஐ

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 5:41 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பெங்களூரு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றது.

பெங்களூருவால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 156 ரன்கள் என்ற இலக்கை 15.5 ஓவர்களில் அடைந்து குஜராத் அணி வென்றது. அதிகபட்சமாக ஷுப்மக் கில் 43 ரன்களும், ஜோஸ் பட்லர் 39 ரன்களும் எடுத்து வெற்றிக்கு வித்திட்டனர்.

குஜராத் டைட்டன்ஸ் - ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகளுக்கு இடையே இன்று (ஏப். 30) ஐபிஎல் தொடரின் 42வது போட்டி நடைபெற்றது.

அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற குஜராத் அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. இதனைத் தொடர்ந்து பெங்களூரு அணி பேட்டிங் செய்தது.

தொடக்க வீரர்களாக களமிறங்கிய ஜேக்கப் பெத்தெல் விராட் கோலி இணை தடுமாற்றமான தொடக்கத்தை கொடுத்தாலும், அடுத்து களமிறங்கிய படிக்கல், அதிரடியாக விளையாடி 24 பந்துகளில் 40 ரன்களை எடுத்தார்.

விராட் கோலி 28 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்க அடுத்து வந்த ரஜத் படிதர் 15 பந்துகளில் 19 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். இதன் பிறகு வந்த ஜிதேஷ் சர்மா, டிம் டேவிட், குருனால் பாண்டியா, ஆகியோர் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் வெளியேறினர்.

வெங்கடேஷ் அய்யர் (12), புவனேஷ்வர் குமார் (15) சொற்ப ரன்களில் வெளியேறிய நிலையில், 19.2 ஓவர்களில் 155 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையுமே பெங்களூரு அணி இழந்தது.

156 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் குஜராத் அணி களமிறங்கியது.

தொடக்க வீரரான சாய் சுதர்சன் தடுமாறினாலும், அடுத்து ஜோடி சேர்ந்த ஷுப்மன் கில் - ஜோஸ் பட்லர் இணை அதிரடி காட்டியது. ஹுப்மன் கில் 18 பந்துகளில் 43 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார். ஜோஸ் பட்லர் 19 பந்துகளில் 39 ரன்கள் எடுத்து அணியின் ரன் ரேட்டுக்கு உதவினார்.

அடுத்து வந்த வாஷிங்டன் சுந்தர் (12), ஷாருக் கான் (8) சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தாலும், ராகுல் திவெதா - ஜேசன் ஹோல்டர் ரன்களை சேர்த்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவினர்.

இதனால், 15.5 ஓவர்களில் 158 ரன்கள் எடுத்து குஜராத் அணி வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பெங்களூரு அணி தோல்வி அடைந்தது.

IPL 2026 Gujarat Titans won against Royal Challengers Bengaluru

