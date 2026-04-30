மும்பை இந்தியன்ஸுக்காக அதிக ரன்கள்; சனத் ஜெயசூர்யாவை பின்னுக்குத் தள்ளிய ரிக்கல்டான்!

ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர் என்ற சாதனையை ரியான் ரிக்கல்டான் படைத்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை வான்கடே திடலில் நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் மோதின. இந்தப் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 243 ரன்கள் எடுத்தது. அந்த அணியில் அதிரடியாக விளையாடிய தொடக்க ஆட்டக்காரர் ரியான் ரிக்கல்டான் 55 பந்துகளில் 123 ரன்கள் (10 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள்) எடுத்து கடைசி வரை களத்தில் இருந்தார்.
நேற்றையப் போட்டியில் 123* ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக தனிநபர் அதிகபட்ச ரன்கள் குவித்த வீரராக ரியான் ரிக்கல்டான் மாறினார். முன்னதாக, கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு சிஎஸ்கேவுக்கு எதிராக சனத் ஜெயசூர்யா 114* ரன்கள் எடுத்ததே மும்பை அணிக்காக தனிநபர் குவித்த அதிகபட்ச ஸ்கோராக இருந்தது. இந்த நிலையில், தற்போது ரியான் ரிக்கல்டான் சனத் ஜெயசூர்யாவை பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளார்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக தனிநபர் அதிகபட்ச ஸ்கோர்கள்
ரியான் ரிக்கல்டான் - 123* ரன்கள் - சன்ரைசர்ஸுக்கு எதிராக, 2026
சனத் ஜெயசூர்யா - 114* ரன்கள் - சிஎஸ்கேவுக்கு எதிராக, 2008
குயிண்டன் டி காக் - 112* ரன்கள் - பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு எதிராக, 2026
ரோஹித் சர்மா - 109* ரன்கள் - கொல்கத்தாவுக்கு எதிராக, 2012
ரோஹித் சர்மா - 105* ரன்கள் - சிஎஸ்கேவுக்கு எதிராக, 2024
Summary
Ryan Rickelton has set the record for scoring the most runs for the Mumbai Indians team in the IPL series.
தொடர்புடையது
திலக் வர்மா சதம் விளாசல்; குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு 200 ரன்கள் இலக்கு!
குயிண்டன் டி காக் சதம் விளாசல்; பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு 196 ரன்கள் இலக்கு!
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக ரோஹித் சர்மா புதிய சாதனை!
சூர்யகுமார் யாதவ் அரைசதம்; தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு 163 ரன்கள் இலக்கு!
