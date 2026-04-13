கிரிக்கெட்

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக ரோஹித் சர்மா புதிய சாதனை!

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக அதிக ரன்கள் குவித்து ரோஹித் சர்மா சாதனை படைத்துள்ளார்.

ரோஹித் சர்மா - படம் | AP

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 12:33 pm

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக அதிக ரன்கள் குவித்து ரோஹித் சர்மா சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை வான்கடே திடலில் நேற்று (ஏப்ரல் 12) நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் மோதின. இந்தப் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு 18 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸை வீழ்த்தியது.

இந்தப் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரரான ரோஹித் சர்மா 13 பந்துகளில் 19 ரன்கள் எடுத்தார். இதன் மூலம், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக 6000 ரன்களைக் கடந்து அவர் சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் ஒரு அணிக்காக அதிக ரன்கள் குவித்துள்ள வீரர்கள் விவரம்

8840 ரன்கள் - விராட் கோலி (ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு)

6002* ரன்கள் - ரோஹித் சர்மா (மும்பை இந்தியன்ஸ்)

4865 ரன்கள் - எம்.எஸ்.தோனி (சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்)

4687 ரன்கள் - சுரேஷ் ரெய்னா (சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்)

4491 ரன்கள் - ஏபி டி வில்லியர்ஸ் (ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு)

ஐபிஎல் தொடரில் ஐந்து முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, நடப்பு சீசனில் 4 போட்டிகளில் விளையாடி ஒரு வெற்றியுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 8-வது இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Rohit Sharma has set a record by scoring the most runs for the Mumbai Indians.

தொடர்புடையது

ராஜஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டிக்கு ஹிட்மேன் ரோஹித் சர்மா ரெடி!

ஐபிஎல்: விராட் கோலியின் நீண்ட கால சாதனையை முறியடித்த ரோஹித் சர்மா!

ரோஹித் சர்மா 2.0 ஆதிக்கம் செலுத்த தயார்: அனில் கும்ப்ளே

மோசமான கேப்டன்சி; ரஹானேவை விமர்சித்த ஹர்பஜன் சிங்!

வீடியோக்கள்

Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK
5 மணி நேரங்கள் முன்பு
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
18 மணி நேரங்கள் முன்பு
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
19 மணி நேரங்கள் முன்பு
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
12 ஏப்ரல் 2026