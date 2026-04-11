பிகாரில் பல வாகனங்கள் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் 10 பேர் பலி, 25 பேர் காயம்

பிகாரில் பல வாகனங்கள் ஒன்றொடொன்று மோதிக்கொண்ட விபத்தில் 10 பேர் பலியாகினர்.

விபத்து - கோப்புப்படம்.

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 4:10 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிகாரில் பல வாகனங்கள் ஒன்றொடொன்று மோதிக்கொண்ட விபத்தில் 10 பேர் பலியாகினர்.

பிகார் மாநிலம், கதிஹார் மாவட்டத்தில் பேருந்து, லாரி மற்றும் பிக்கப் வேன் சனிக்கிழமை மாலை ஒன்றொடொன்று மோதி விபத்துக்குள்ளாகின. இந்த விபத்தில் 10 பேர் பலியாகினர். மேலும் 25 பேர் காயமடைந்தனர்.

கதிஹாரின் கோதா மண்டலத்தில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை-31-ல் மாலை 6:30 மணிக்கு இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததாக காவல் கண்காணிப்பாளர் ஷிகர் சௌத்ரி தெரிவித்தார்.

பிக்கப் வேனில் பயணித்தவர்கள் அருகிலுள்ள பூர்னியா மாவட்டத்திலிருந்து வந்துகொண்டிருந்தனர் என்றும், பேருந்து ஓட்டுநரும் பலத்த காயமடைந்தார் என்றும் உள்ளூர் போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் கூறினார்.

இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக அவர் தெரிவித்தார். ஓட்டுநர் கட்டுப்பாட்டை பேருந்து இழந்ததால் விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

மாவட்ட போலீஸ் வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, காயமடைந்த அனைவரும் அருகிலுள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளனர்.

விபத்தில் ஏழு பேர் பலியானதாக ஆரம்பகட்ட தகவல்கள் தெரிவித்த நிலையில், காயமடைந்தவர்களில் சிகிச்சை பலனின்றி 3 பேரும் பலியாகினர்.

பலியானவர்களின் அடையாளத்தை அதிகாரிகள் கண்டறிய முயன்று வருவதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Ten people were killed and 25 others injured following a collision involving a bus, a truck, and a pickup van in Bihar's Katihar district on Saturday evening, a police officer said.

பிகாரில் கள்ளச்சாராயம் குடித்து 7 பேர் பலி! சிகிச்சையில் உள்ள 6 பேருக்கு பார்வை இழப்பு!

பிகாரில் கள்ளச் சாராயம் குடித்து 4 பேர் பலி!

நேபாளம்: பேருந்து கவிழ்ந்து 7 இந்தியர்கள் பலி

மஞ்சுவிரட்டில் காளைகள் முட்டியதில் பார்வையாளர்கள் 3 பேர் பலி!

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

